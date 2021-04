(Eine Bettstatt, darin zwei Personen (A und B).)

A: Lass uns gendern.

B: Gern. Schrägstrich oder Unterstrich?

A: Weder noch. Ich will das Binnen-I.

B (baff): Das Binnen-I?

A: Ja. Ich will das Binnen-I.

B: Aber du weißt schon, dass das Binnen-I seit langem nicht mehr –

A: Ich weiß. Trotzdem. Und nun mach. Ich will das Binnen-I, bis ich Sternchen sehe.

(Sie gendern.

Vorhang)



(Antonio Fian, 29.4.2021)