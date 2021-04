Stößt mit ihrem Auto einen 20-Jährigen vom Motorrad, der sich dennoch ziemlich heftig in sie verliebt: Margot Bancilhon als Kunstreiterin Alice in "Wie vom Blitz getroffen", Arte, 1.20 Uhr.

Foto: Storia Television / T. Valletoux

19.40 REPORTAGE

Re: Fliegen, fahren, schweben – Der Verkehr der Zukunft Welche zukunftsweisenden Konzepte gibt es für den öffentlichen Verkehr, die eine Lösung verheißen für verstopfte Innenstädte, überlastete Pendlerstrecken und zu wenige Bahnverbindungen? Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

Unter Verdacht: Das Blut der Erde (D 2021, Andreas Herzog) Wasser sei "das Blut der Erde", sagt ein Mitarbeiter des Wasserwerks einer bayerischen Kleinstadt – und wird wenig später tot aus dem Wasser gezogen. Bei den Ermittlungen stoßen Kriminalrätin Eva Maria Prohacek (Senta Berger, die am 13. Mai 80 wird) und Kriminalhauptkommissar Langner (Rudolf Krause) auf dubiose Privatisierungspläne. Bis 21.45, Arte

20.15 COMICVERFILMUNG

The Dark Knight Rises (GB/USA 2012, Christopher Nolan) Der britische Regisseur Christopher Nolan dunkelte das Batman-Universum deutlich ab. Mit The Dark Knight führte er seine Trilogie mit Christian Bale in der Hauptrolle konsequent düster zu Ende. Das Ergebnis gilt vollkommen zu Recht als eine der besten Comicverfilmungen überhaupt. Bis 23.40, ProSieben

21.45 MUSIKDOKU

David Bowie – Die ersten fünf Jahre (David Bowie: Finding Fame, GB 2018, Francis Whately) Der Weg David Bowies zum Durchbruch war länger und härter, als erste Erfolge wie Space Oddity vermuten lassen. Filmemacher Francis Whateley, der sich bereits mehrfach der Karriere der britischen Pop-Ikone gewidmet hat, beleuchtet die frühen Jahre von David Robert Jones. Bis 23.15, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Pionier der Weltmeere – Magellans Odyssee 1519 setzen der portugiesische Kapitän Ferdinand Magellan und seine Männer Segel Richtung Westen auf. Die Geschichte der ersten historisch belegten Weltumsegelung. Bis 23.20, ORF 2

22.35 THRILLER

Collateral (USA 2004, Michael Mann) Als der Taxifahrer Max (Jamie Foxx) den zahlungskräftigen Vincent (Tom Cruise) als Fahrgast für eine Nacht akzeptiert, ahnt er zunächst nicht, dass es sich bei diesem um einen Auftragskiller handelt. Spannender Großstadtthriller von Michael Mann (Heat). Bis 0.50, Puls 4

22.45 TARANTINO

Kill Bill Vol. 2 (USA 2004, Quentin Tarantino) Uma Thurman arbeitet im zweiten Teil von Quentin Tarantinos Kill Bill verlässlich und mit viel Geschick ihre Todesliste ab. Darauf ganz oben natürlich Bill (David Carradine). Ebenfalls als Widersacherin zu sehen, der es nicht gut ergeht: Daryl Hannah. Bis 1.20, RTL 2

23.15 KONZERT

Joe Cocker: Across from Midnight Im September 1997 trat der Blues- und Rock-Sänger, dem das Woodstock-Festival einst zum Durchbruch verhalf, auf der Waldbühne in Berlin auf. Bis 0.45, Arte

0.25 MAGAZIN

Der Gott des Gemetzels (Carnage, F/D/PL/E 2011, Roman Polanski) Roman Polanskis Verfilmung von Yasmina Rezas Theaterstück hält zwei New Yorker Ehepaaren den Spiegel vor. Jodie Foster, Kate Winslet, John C. Reilly und Christoph Waltz spielen groß auf. Bis 1.40, BR

1.20 KOMÖDIE

Wie vom Blitz getroffen (Je sais tomber, F 2018, Alain Tasma) Der 20-jährige Kevin (Benjamin Voisin) verliebt sich ausgerechnet in jene junge Frau (Margot Bancilhon) , die ihn mit ihrem Auto vom Motorrad gestoßen hat. Um ihr näher zu kommen, setzt er sich sogar aufs Pferd und beginnt für eine Show zu trainieren. Der französische TV-Regisseur Alain Tasma, einst Assistent von Truffaut und Godard, erzählt heiter davon, wozu Verliebte imstande sind. Bis 2.55, Arte