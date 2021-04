Die Videoplattform Tiktok sorgte Anfang April mit ihrem automatisierten Untertitelsystem für Aufregung. In den USA machten Nutzer darauf aufmerksam, dass der Ausdruck "asian women", auf Deutsch "asiatische Frauen", vom System als Schimpfwort erkannt und im Untertitel zensiert wurde.

Filter für unangebrachte Wörter



Die automatisierten Untertitel gingen im April in den USA und Japan an den Start, andere Länder sollen bald folgen. Die Funktion erfasst die Audiospur von Videos, transkribiert gesprochene Worte und generiert Untertitel. In weiterer Folge können diese von Nutzern kontrolliert und bearbeitet werden. Besonders für gehörlose Menschen, aber auch für Nutzer, die ohne Kopfhörer oder Ton Videos abspielen möchten, ist der Untertitel-Generator ein hilfreiches Tool.

Die Zensur mancher Wörter ließ jedoch bei Tiktok-Nutzern rasch Fragezeichen aufkommen. Während Ausdrücke wie "weiße Männer", "schwarze Frauen" oder "asiatische Männer" beim Sprachfilter keinen Alarm auslösen, wurden "asian women" als unangemessen erfasst und zu "a**** w****" geändert. Zensiert wurde nur die Pluralform, "asian woman" etwa wurde vom Filter angenommen.

"Fehler"



Wie "Mashable" berichtet, hat sich Tiktok nun zur Kontroverse geäußert. Es handle sich dabei um einen "Fehler", der umgehend ausgebessert worden sei. "Wir legen großen Wert darauf, unterrepräsentierte Gruppen auf Tiktok zu unterstützen und zu fördern, und haben schnell daran gearbeitet, diesen Fehler zu beheben", sagte ein Tiktok-Sprecher gegenüber "Mashable".

Tiktoks Zensur des Ausdrucks geschah zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt. Seit Beginn der Pandemie werden Asiatinnen und Asiaten sowie als solche wahrgenommenen Menschen immer häufiger Opfer von Hassverbrechen und Gewalt. Besonders in den USA erlebt antiasiatischer Rassismus ein rasantes Wachstum.

Sexualisierung



Besonders betroffen sind asiatische Frauen, da sie stark sexualisiert und fetischisiert sind. Es wird spekuliert, dass ebendiese Sexualisierung Grund für die Zensur ist. Der Ausdruck "asian women" wird im Internet häufig für die Kategorisierung von Pornografie verwendet, was der Grund sein könnten, warum die App den Ausdruck zensiert hat.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Tech-Unternehmen den Begriff "asiatisch" zensiert hat. Im Zuge der iOS 14.5 Beta aktualisierte Apple seinen Jugendfilter dahingehend, dass das Wort "asiatisch" nicht mehr blockiert wird. (hsu, 29.4.2021)