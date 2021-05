The Silhouettes, Fack Ju Göhtem Keine Ehe ohne Pause und Im Zentrum – dazu gibt es noch Radiotipps

Roboterfrau Harmony in Isabella Willingers Doku "Mein Roboter, meine Freundin und ich – Liebesgeschichten aus der Zukunft", 23.05 Uhr, ORF 2. Foto: ORF / Kloos & Co

11.05 DISKUSSION

Europastudio über das "Ende der Stabilität in Deutschland – Im Wahlkampf ist alles offen" Darüber diskutieren bei Paul Lendvai: Stefan Kornelius (Leiter Außenpolitik "Süddeutsche Zeitung", München), Ingrid Steiner-Gashi (EU-Korrespondentin "Kurier", Brüssel), Christoph Prantner (Korrespondent "Neue Zürcher Zeitung") und Berlin Birgit Schwarz (ORF-Korrespondentin, Berlin). Bis 12.00, ORF 2



17.00 BEZIEHUNG

Keine Ehe ohne Pause (D 2016, Patrick Winczewski) Max Mangold ist Autor. Sein Verleger drängt auf die Fertigstellung des nächsten Bestsellers. Seine Frau Susanne, eine angesehene Jura-Professorin, entscheidet sich, für ein Jahr einem Ruf an die Rostocker Universität zu folgen. Intelligente Komödie über zwei, die eine Pause brauchen, um wieder ein Paar sein zu können. Mit Heino Ferch und Inka Friedrich. Bis 18.20, 3sat

20.10 OKTOSKOP

The Silhouettes (IRN/PH 2020, Afsaneh SalariI) Der Film porträtiert eine in den Iran geflüchtete afghanische Familie. Sohn Taghi denkt über eine Rückkehr nach Afghanistan nach, ein Land, in dem er weder aufgewachsen noch geboren ist. Im Studiogespräch mit Lukas Maurer erzählt die Filmemacherin von ihrer Entscheidung, mit Taghis Familie zu drehen. Bis 21.40, Okto

20.15 KOMÖDIE

Fack Ju Göhte (D 2013, Bora Dagtekin) Ex-Häftling Zeki Müller (Elyas M’Barek) erfährt, dass seine Beute aus einem Bankraub unter dem Neubau der Goethe-Gesamtschule liegt. Er gibt sich als Lehrer aus und muss dabei die Problemklasse 10b übernehmen. Gegenüber Chantal und Co muss er sich erst beweisen. Erfolgreichster deutscher Kinofilm des Jahres 2013. Bis 22.35, Sat.1

20.15 KLEINE GRAUE ZELLEN

Tod auf dem Nil (Death on the Nile, GB 1978, John Guillermin) Wer hat die Millionenerbin Ridgeway aus dem Weg geräumt? Angela Lansbury, Bette Davis und viele andere Schauspielstars stehen zur Auswahl. Harte Nuss für Meisterdetektiv Hercule Poirot (Peter Ustinov) vor wunderschöner Kulisse. Bis 22.30, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Zwischen Akzeptanz und Ignoranz – Wie sehr spaltet Corona unsere Gesellschaft? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer: Dagmar Belakowitsch (Klubobmann-Stellvertreterin, FPÖ), Eva Blimlinger (Sprecherin für Kunst & Kultur, Wissenschaft & Forschung, Medien, Öffentlicher Dienst, Die Grünen), Gudula Walterskirchen (Publizistin, Herausgeberin "Niederösterreichische Nachrichten"), Ingrid Brodnig (Autorin und Expertin für Verschwörungstheorien und Fake News), Gerald (Ex-Verschwörungstheoretiker, alias "Ascendancer" auf YouTube) und Elke Ziegler Wissenschaftsjournalistin, ORF-Hörfunk. Bis 23.05, ORF 2



22.30 PORTRÄT

Agatha Christie – The Queen of Crime Agatha Christie (1890–1976) ist mit 66 Kriminalromanen die weltweit meistübersetzte Schriftstellerin. Der Film zeigt nicht nur das Porträt der größten Schriftstellerin des 20. Jahrhunderts, sondern erzählt von den gesellschaftlichen Wandlungen, die ihr Leben nachhaltig geprägt haben. Bis 23.25, Arte

23.05 DOKUMENTATION

Mein Roboter, meine Freundin und ich – Liebesgeschichten aus der Zukunft Humanoide Roboter sind an der Rezeption tätig, in Shoppingmalls oder als Köche. Und sie führen bereits Beziehungen mit Menschen. Isabella Willinger zeigt nicht nur, wie Menschen aktuell mit künstlicher Intelligenz leben, sondern wagt auch einen Blick in die Zukunft. Bis 0.05, ORF 2