Eine Nacht in Bangkok, der Himmel voller Geigen: Ihre Zufallsbekanntschaft beschert Flugbegleiterin Cassie (Kaley Cuoco, mit Michiel Huisman) zuerst Glücksgefühle, wird aber rasch zum Albtraum: "The Flight Attendant", auf Amazon Prime Video. Foto: Amazon Prime Video

SWITCHLIST

9.30 PLANET ERDE

Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten (D 2019, Martin Tischner) Es beginnt für Checker Tobi (Tobias Kress) mit einer Flaschenpost, in der ein geheimnisvolles Rätsel steckt, das einen rund um die Welt schickt. Und das will er natürlich lösen. Bis 11.00, ARD

20.15 GESCHICHTE

Der 1. Mai und der Traum von der Weltrevolution Der Film wirft einen Blick auf die Entstehung dieses Feiertags, beschreibt die Geschichte der Arbeiterbewegung und zeigt, welche Wendepunkte und Entwicklungen diese im Laufe der letzten mehr als 100 Jahre genommen hat. Bis 21.05, ORF 3

20.15 ABSCHIED

Unter Verdacht: Evas letzter Gang (D 2019, Andreas Herzog) Anlässlich des 80. Geburtstag von Senta Berger zeigt der ORF die letzte Folge der Krimireihe mit Berger als Kommissarin Eva Maria Prohacek. Und dieser letzte Fall ist einer, der Prohacek so richtig mitnimmt. Da darf die oft so spröde Ermittlerin auch mal schwach sein. Die Skrupellosigkeit ihres Chefs und seiner bayrischen Spezln geht ihr nahe. Bis 22.05, ORF 2

22.05 THRILLER

Black Mass – Der Pate von Boston (USA 2015, Scott Cooper) Gangster James "Whitey" Bulger (Johnny Depp) erklärt Ende der 1970er-Jahre der Mafia in Boston den Krieg. Benedict Cumberbatch als Bruder und Politiker und Joel Edgerton als FBI-Agent helfen mit. Aufstieg und Fall eines der gefährlichsten Gangster der US-Geschichte. Bis 0.35, Servus TV

23.30 MAGAZIN

Streetphilosophy Viele Menschen verspüren Ängste: die Angst vor einem Unfall, einer Krankheit oder einer Sinnkrise. Welche Ängste sind hinderlich und welche sind gesund? Ronja Rönne sucht Antworten. Bis 0.00 Arte

23.35 REISELUST

Die USA in einem Zug (1–2/2) Die Reise beginnt in New York, führt über Los Angeles quer durch den Kontinent auf den Spuren der Siedler. Von Chicago aus führt dann der zweite Teil über Dodge City, Albuquerque in New Mexico und den Grand Canyon. Bis 1.05, 3sat



Streaming-Tipps



BEDROHLICH

The Flight Attendant Eine Flugbegleiterin macht in 10.000 Meter Höhe eine interessante Bekanntschaft. Es folgt ein Dinner zu zweit in Bangkok, eine heiße Nacht im Hotel. Als sie aufwacht, ist der Mann tot. Was nun? Ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Sucht und Vergessen mit Kaley Cuoco aus dem Hause HBO. Amazon Prime Video

REINIGEND

Fatma Fatma Yilmaz (Burcu Biricik) putzt. Und wenn es die Zeit erlaubt, killt sie. Ihr Mann ist nach einer viermonatigen Gefängnishaft verschwunden, und ihr Sohn ist gestorben. Fatma hat also nichts zu verlieren. Gut so. Netflix

JUGENDGANG

Para – Wir sind King Jazz, Fanta, Hajra und Rasaq treiben sich auf den Straßen in Berlin-Wedding herum. Per Zufall finden sie einen Haufen Kokain, das sie selbst verchecken wollen. Das Dumme daran: Das Pulver geht anderswo ab. Sechs Folgen von den 4 Blocks-Machern Hanno Hackfort, Bob Konrad, Richard Kropf und Özgur Yildirim. TNT Serie

HALLUZINOGENE

Die wilden Boys Wo endet Zärtlichkeit? Wo beginnt Gewalt? Was macht Angst? Bertrand Mandico schickt fünf Jugendliche zur Resozialisierung auf eine Insel. Dort spielt es sich grausam ab. Wilde Raserei mit Nähe zu A Clockwork Orange. Arte