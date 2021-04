Fred Feuerstein (rechts), hier mit seinem besten Freund Barney Geröllheimer, soll in der Serie "Bedrock" ins TV zurückkehren. Foto: Imago

Genug geschuftet! Es ist einer der berühmtesten Freudenrufe der Fernsehgeschichte, mit dem Fred Feuerstein im Vorspann der Trickfilmserie Familie Feuerstein Folge für Folge den Feierabend begrüßt: Yabba Dabba Doo! Über 60 Jahre nach seinem TV-Debüt soll der rundliche Kranführer mit cholerischem Temperament nun erneut in einer Animationsserie mitwirken.

In Bedrock, benannt nach dem Ort, in dem die Feuersteins leben, sind zwar erst 20 Jahre vergangen, dennoch hat sich einiges geändert: Fred steht an der Schwelle zur Pension, während die mittlerweile erwachsene Tochter Pebbles eine eigene Karriere in Angriff nimmt. Damit nicht genug, wird die Steinzeit allmählich von einer "glänzenden und aufgeklärten neuen Bronzezeit" verdrängt, wie das Branchenmagazin Variety verspricht.

Was das für den einstigen Serienstar verheißen mag? Von 1960 bis 1966 war Fred Feuerstein in 166 Folgen als gutmütiges Großmaul im Leopardenfell zu sehen – in einer auf wenige Striche reduzierten Steinzeitwelt, die den American Way of Life der Nachkriegszeit widerspiegelte, die boomenden Haushaltsgeräte und Konsumgüter ebenso wie die eingespielten Rollenbilder. Während die immer adrette Ehefrau Wilma mit einem kleinen Elefanten staubsaugt, rasiert sich Fred mit einer in eine Muschel eingeschlossenen Biene, bereit für den nächsten Unfug mit seinem Nachbarn und besten Freund Barney Geröllheimer. Gemeinsam geht es oft zum Bowling, in dem es Fred zu beachtlicher Meisterschaft gebracht hat, oder zur Bruderschaft der Wasserbüffel.

Freds Vorliebe für Wetten grenzt an Spielsucht. Als liebevollem Familienvater fehlt es ihm nicht an guten Absichten, die aber meist in völligem Chaos enden. Als Fred etwa ein Überraschungsgeschenk für Wilma besorgen will, landet er im Gefängnis. Nicht selten ist es die Frau, die ihren kindsköpfigen Mann aus der Bredouille befreien muss.

Vorspann der "Familie Feuerstein". Serien

Als ein Vorbild für die Feuersteins diente den Trickfilmern Joseph Barbera und William Hanna die 1950er-Jahre-Serie The Honeymooners, deren Hauptdarsteller Jackie Gleason Fred auch vom Aussehen ähnelt. Beiden Serien gemeinsam ist der damals seltene Blick auf eine Arbeiterfamilie. Erst der seelenverwandte Homer Simpson hat Fred als Hauptfigur der erfolgreichsten Zeichentrickserie abgelöst. Es bleibt abzuwarten, wen Fred bei seiner Rückkehr auf die Bildschirme in einer veränderten Welt um Hilfe ruft, die emanzipierte Tochter Pebbles oder doch: Wiiilmaaa! (Karl Gedlicka, 29.4.2021)