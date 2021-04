In der Woche vor dem 1. Mai hat sich die SPÖ erneut in einer internen Debatte verstrickt. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil kehrt der Bundespartei den Rücken zu – und will künftig nicht mehr Teil der roten Bundesgremien sein. Sein Ausscheiden garniert er mit Kritik an der aktuellen Parteiführung. Wie geht es also weiter mit der SPÖ? Wofür steht die Partei? Ist sie gespalten? Und wie muss moderne Sozialdemokratie ausgestaltet sein, um in Zukunft zu bestehen?

Mit Katharina Mittelstaedt, der stellvertretenden Ressortleiterin der Innenpolitik und Chronik des STANDARD, diskutieren:

Maria Maltschnig, Direktorin des Karl-Renner-Instituts, der Parteiakademie der SPÖ

Eva-Maria Holzleitner, Nationalratsabgeordnete SPÖ

Werner Gruber, Physiker, Mitbegründer der Science Buster und Sozialdemokrat

Rudolf Fußi, PR-Berater, politischer Aktivist und ehemaliger Sozialdemokrat

Hier können Sie Ihre Fragen posten! (red, 29.4.2021)