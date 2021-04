Die Tat ereignete sich in Wien-Brigittenau. Foto: APA/Hochmuth

Wien – In einer Wohnung in Wien-Brigittenau soll am Donnerstagabend ein 42-Jähriger offenbar seine Ex-Partnerin erschossen haben, die Frau erlag wenige Stunden später ihren Verletzungen. Die 35-Jährige war zunächst mit Schussverletzungen an Kopf und Fuß schwer verletzt in ein Spital gebracht worden. Der 42-jährige mutmaßliche Täter wurde im Innenhof des Mehrparteienhauses festgenommen. Er war stark alkoholisiert und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Mann soll es sich nach einem Bericht der "Krone" um den Bierwirt handeln, der durch den Prozess gegen die Grüne Klubchefin Sigrid Maurer Bekanntheit erlangte. Die Polizei kann angesichts des Berichts zur Identität des Festgenommenen vorerst nicht bestätigen, um wen konkret es sich bei dem mutmaßlichen Täter handelt. "Ich kann weder bestätigen noch dementieren, dass es sich um diese Person handelt", sagt Pressesprecher Markus Dittrich. "Ich möchte betonen, dass die 'Krone' diese Information nicht von uns hat."

Maurer war von dem Gastronomen ursprünglich geklagt worden, nachdem sie ihm unterstellte, ihr via Facebook obszöne Nachrichten geschickt zu haben – Maurer postete die Nachrichten auf ihrem Twitter-Account. Der Gastronom bestritt, diese Nachrichten selbst verfasst zu haben. In einem ersten Verfahren im Oktober 2018 wurde Maurer wegen übler Nachrede verurteilt, das Oberlandesgericht Wien hob diese Entscheidung aber auf und ordnete eine Neudurchführung des Verfahrens an. Dieses wurde vor einigen Wochen eingestellt, weil L. die Klage zurückzog.

Landeskriminalamt hat übernommen

Tatort des Frauenmordes war der Winarskyhof, ein Gemeindebau in der Winarskystraße im 20. Wiener Gemeindebezirk. Gegen 20 Uhr sei ein Notruf eingegangen, dass ein Mann in einem Mehrparteienhaus eine Frau mit einer Schusswaffe bedroht. Kurz darauf folgte ein weiterer Anruf, dass ein Schuss gefallen sei und der Mann im Innenhof warte, sagte die Polizei zum Tathergang.

Die Spurensicherung war am Abend mit der Tatortarbeit beschäftigt, das Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen wegen Mordverdachts gegen den 42-Jährigen.

Es handelt sich offenbar um die neunte Tötung einer Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner in diesem Jahr in Österreich. Erst am Mittwoch vergangener Woche hatte ein 65-Jähriger in Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) seine 64-jährige Lebensgefährtin getötet. Der Mann ist geständig und in Untersuchungshaft. Opposition und Frauenhilfsorganisationen hatten daraufhin erneut mehr Prävention gegen Gewalt an Frauen gefordert. (red, APA, 30.4.2021)