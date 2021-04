Die Tat ereignete sich in Wien-Brigittenau. Foto: APA/Hochmuth

Wien – Es ist ruhig am Freitagvormittag im Winarskyhof im 20. Wiener Gemeindebezirk: Der Spielplatz ist leer, es ist fast idyllisch. Wäre da nicht das große Medienaufgebot und der graue Lieferwagen vor Stiege 17. Immer wieder tragen Männer, die von Kopf bis Fuß in weißen Schutzanzügen bekleidet sind, Kisten aus dem Haus ins Auto: Die Spurensicherung.

Denn wenige Stunden zuvor, am Donnerstagabend gegen 20 Uhr, soll hier eine 35-jährige Frau in ihrer Wohnung von ihrem Partner bzw. Ex-Partner erschossen worden sein. Ein 42-jähriger Mann wurde im Hof vor der Wohnung von der Polizei in schwerem Rauschzustand vorgefunden, er brach zusammen und wurde – wie die 35-Jährige – ins Krankenhaus gebracht. Die Frau erlag dort ihren Schussverletzungen in Kopf und Bein. Der Tatverdächtige befindet sich auch Freitagmittag noch im Spital, er ist noch nicht einvernahmefähig.

Video vom Eintreffen der Polizei

Um 20 Uhr gingen bei der Polizei zeitgleich mehrere Notrufe ein – neben Bezirkskräften wurden auch die Sondereinheiten von Wega und Cobra zum Einsatzort beordert. Vom Eintreffen der Behörden wenige Minuten später existiert ein Video, das ein Bewohner von seinem Fenster aus aufgenommen hat. Darauf ist zu sehen, wie die Polizei auf einen offensichtlich schwer alkoholisierten Mann – es wurden laut Polizei auch andere Suchtmittel nachgewiesen – auf einer Bank im Hof zustürmt und ihn am Boden fixiert. "Die Waffe liegt da drüben", schreit ein Anrainer den Beamten zu. Ein anderer Bewohner hatte sie dem Tatverdächtigen zuvor aus der Hand geschlagen, als dieser damit in den Hof kam.

Der Anrainer, der auf dem Video zu hören ist, dürfte unmittelbarer Zeuge und in der Wohnung der Frau gewesen sein. Er schreit den Beamten zu, dass er nicht wisse, ob die Frau noch lebe – "ich bin da raus" – und dass die Polizisten sich in die Wohnung begeben sollen. Später sieht man auch Rettungskräfte das Haus betreten.

Verdächtiger soll Bierwirt sein

Der im aktuellen Fall mutmaßliche Täter soll der sogenannte Bierwirt sein, auch dem STANDARD liegen diesbezüglich Informationen aus dem Umfeld des Mannes vor. Eine offizielle Bestätigung ist aber noch ausständig.

Der Mann erlangte durch den Prozess gegen die grüne Klubchefin Sigrid Maurer öffentliche Bekanntheit. Maurer äußerte sich am Freitagnachmittag zur Tat. Auf Twitter schreibt sie: "Dass es sich beim Täter offenbar um den Bierwirt handelt, schockiert mich persönlich, ist in der Sache aber unerheblich. Wir kennen die Mechanismen hinter der Gewalt: Frauenverachtung, Unfähigkeit Konflikte gewaltfrei zu lösen, die Wahrnehmung, Männer wären Frauen übergeordnet. Wir haben die gesellschaftliche & politische Verantwortung die gefährlichen Männlichkeitsbilder zu brechen. Von Beginn an."

Auch Maurers Anwältin Maria Windhager, die auch den STANDARD in medienrechtlichen Angelegenheiten vertritt, hält im Gespräch zu dem erschütternden Frauenmord fest: Es fange "mit verbaler Gewalt an" und ende oft in solchen Taten – "die Gesellschaft sollte daher jede Gewalt gegen Frauen nicht unterschätzen."

Ebenfalls über Twitter zu Wort meldete sich Justizministerin Alma Zadić (Grüne): "Ein Frauenmord geschieht nicht plötzlich, sondern baut sich in kleinen Schritten auf", erklärte sie. – "von Alltagssexismus über angriffige Nachrichten und Übergriffe bis hin zum Mord. Wir müssen bei der Gewaltprävention ansetzen." Die Serie an Femiziden müsse ein Ende haben.

Betroffenheit im Gemeindebau

Auch im Winarskyhof herrscht am Freitag große Betroffenheit. "Es ist wirklich schrecklich", sagt eine Bewohnerin, die nur ein paar Türen weiter wohnt. "Ich hab das gestern glücklicherweise nicht mitbekommen." Die getötete Frau habe sie vom Sehen gekannt. "Sie war oft im Hof auf dem Spielplatz mit ihrem Kind. Sie war wirklich eine so liebe Frau." Das sagen auch andere Bewohnerinnen über die 35-Jährige. Unangenehm aufgefallen sei das Paar nicht. "Ich hab den Mann auch manchmal mit den Kindern hier am Spielplatz gesehen, der schien richtig freundlich", sagt Maria L., die eine Steige weiter wohnt.

Das Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen wegen Mordverdachts. Ob der mutmaßliche Täter die Waffe rechtmäßig oder unrechtmäßig besessen hat, ist noch Teil der laufenden Ermittlungen.

Gewessler: "Müssen etwas tun"



Ein erstes Statement aus den Reihen der Regierung gab es schon am Freitagvormittag durch Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Sie unterbrach ihr Statement während einer gemeinsamen Pressekonferenz zum Thema Langzeitarbeitslosigkeit mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP), um zu den aktuellen Geschehnissen Stellung zu nehmen: Sie wolle als Frau in diesem Land ein paar Sätze dazu sagen, bevor sie zur Tagesordnung übergehe, sagte die Ministerin. Nach dem mutmaßlichen Mord möchte sie die Möglichkeit nutzen, um "ihr tief empfundenes Beileid auszudrücken. Es ist die neunte Frau, die dieses Jahr ermordet wurde. Da müssen wir etwas tun."

Weitere Reaktionen aus der Politik

"Es ist schrecklich und erschüttert jedes Mal aufs Neue bis ins Mark. Wir können nicht länger dabei zusehen, wie mittlerweile nahezu wöchentlich eine Frau getötet wird. Wir müssen endlich Maßnahmen zum Schutz von Frauen setzen, die auch greifen", sagte wenig später auch Neos-Frauensprecherin Henrike Brandstötter. Es brauche dringend mehr Budget für Gewaltschutz und mehr Hilfseinrichtungen für Gewaltopfer. "Vor allem Frauen mit Behinderungen, Asylwerberinnen und auch Kinder, die Zeugen von häuslicher Gewalt werden, bekommen nicht die notwendige Unterstützung und Betreuung", sagte Brandstötter.

Erschüttert zeigte sich auch SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek. "Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren und müssen den Schutz von Frauen rasch verbessern". Die SPÖ-Frauen drängen auf eine sofortige Umsetzung eines Gewaltschutzgipfels mit allen in diesem Bereich tätigen Organisationen. Heinisch-Hosek wies in diesem Zusammenhang auf die Notwenigkeit bundesweiter Hochrisikofallkonferenzen und den Ausbau von Antigewalttrainings hin.

Prävention ausbauen

Für Viktoria Spielmann, Gemeinderätin und Frauensprecherin der Grünen Wien, sind die Frauenmorde "die Spitze des misogynen und patriarchalen Eisbergs der Männergewalt gegen Frauen". "Die patriarchale, geschlechtshierarchische Struktur unserer Gesellschaft vermittelt die Vorstellung der Überlegenheit von Männern und der Unterordnung von Frauen. Solche Vorstellungen haben zur Folge, dass viele Männer es für selbstverständlich ansehen, Frauen zu demütigen, zu bedrohen, ihnen sexuelle Gewalt anzutun, sie zu schlagen. Oder sogar sie zu ermorden", ergänzte Meri Disoski, Frauensprecherin im Grünen Parlamentsklub.

Der Tenor all der politischen Appelle: Es müsse verstärkt in die Prävention investiert werden. Die 35-Jährige ist die neunte Frau, die in Österreich dieses Jahr getötet wurde: Erst am Mittwoch vergangener Woche hatte ein 65-Jähriger in Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) seine 64-jährige Lebensgefährtin getötet. Der Mann ist geständig und in Untersuchungshaft.

Klage gegen Maurer zurückgezogen

Der Bierwirt wiederum geriet schon vor Jahren in die Schlagzeilen. Weil er Maurer wegen übler Nachrede klagte, nachdem sie nach dem Erhalt obszöner Botschaften von seinem Account seine Identität über die sozialen Netzwerke preisgegeben hatte. Der Gastronom bestritt stets, diese Nachrichten selbst verfasst zu haben. In einem ersten Verfahren im Oktober 2018 wurde Maurer wegen übler Nachrede verurteilt, das Oberlandesgericht Wien hob diese Entscheidung aber auf und ordnete eine Neudurchführung des Verfahrens an. Dieses wurde vor einigen Wochen eingestellt, weil der der Bierwirt die Klage zurückzog.

Verschobene Verhandlung

Am 6. Mai hätte der Bierwirt vor Gericht erneut erscheinen sollen. Der sieben Mal wegen Gewaltdelikten Vorbestrafte soll einen Bauarbeiter nahe seines Geschäfts in Wien-Josefstadt genötigt und verletzt haben, zusätzlich wurde ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker sichergestellt – ein Verstoß gegen das Waffengesetz.

Die Verhandlung hätte eigentlich schon am 1. April stattfinden sollen. Damals gab sich der Ladenbetreiber vor Gericht recht entspannt, berichtete, dass er derzeit von 400 Euro im Monat lebe und "einige Tausend Euro Schulden" habe – beim Vermieter, dem Finanzamt und der Österreichischen Gesundheitskasse. Sein Verteidiger Gregor Klammer ersuchte allerdings um eine Verlegung – er hätte keinen Akt bekommen und sich auf die Sache nicht vorbereiten können, da es zu einem Missverständnis mit einem anderen Anwalt gekommen sei und der Ladenbetreiber die Ladung angeblich erst drei Tage zuvor bekommen hätte.

Maurers Anwältin Windhager erzählt, dass sie seit dem Vorfall mit dem Elektroschocker im September 2020 in Sorge um ihre Mandantin Maurer war, daher habe sie die grüne Klubchefin auch gewarnt: "Denn für mich war klar, dass damit auch Sigrid Maurer gefährdet ist." (lhag, moe, jan, van, nw, 30.4.2021)