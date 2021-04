Die Tat ereignete sich in Wien-Brigittenau. Foto: APA/Hochmuth

Wien – In einer Wohnung in Wien-Brigittenau soll am Donnerstagabend ein 42-Jähriger offenbar seine Ex-Partnerin erschossen haben. Die Frau erlag wenige Stunden später ihren Verletzungen. Die 35-Jährige war zunächst mit Schussverletzungen an Kopf und Fuß schwer verletzt in ein Spital gebracht worden. Der 42-jährige mutmaßliche Täter wurde im Innenhof eines Gemeindebaus im 20. Bezirk festgenommen. Er war stark alkoholisiert, brach vor Ort zusammen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Sobald sich sein Zustand bessert, soll er von der Polizei zum Tathergang befragt werden.

Bei dem Mann dürfte es sich, wie zuerst die "Krone" berichtete, um den sogenannten Bierwirt handeln, der durch den Prozess gegen die grüne Klubchefin Sigrid Maurer Bekanntheit erlangte. Die Polizei bestätigt die Identität des Festgenommenen bisher allerdings nicht.

Unmittelbarer Tatzeuge

Laut Polizei ist gegen 20 Uhr der Notruf eingegangen, dass ein Mann in einem Mehrparteienhaus eine Frau mit einer Schusswaffe bedroht. Kurz darauf folgte ein weiterer Anruf, dass ein Schuss gefallen sei und der Mann im Innenhof warte, sagte die Polizei zum Tathergang.

Offenbar gibt es einen unmittelbaren Tatzeugen, wie die APA berichtet. Ein Nachbar der 35-Jährigen war bei der Frau auf Besuch, als der Verdächtige am Donnerstagabend deren Wohnung betrat. Der 42-Jährige soll in Gegenwart dieses Mannes auf die 35-Jährige geschossen haben.

Betroffenheit im Gemeindebau

Bei einem Lokalaugenschein ist Freitagvormittag in dem Gemeindebau nur wenig los – außer zahlreichen Medienvertretern sind kaum Bewohner im Hof. Vor der Stiege, wo sich die Tat in der Wohnung zugetragen haben soll, steht ein großer, grauer Lieferwagen. Drei Mitarbeiter der Spurensicherung tragen immer wieder Kisten aus dem Gebäude in den Wagen. "Es ist wirklich schrecklich", sagt eine Bewohnerin, die nur ein paar Türen weiter wohnt. "Ich hab das gestern glücklicherweise nicht mitbekommen."

Die getötete Frau habe sie vom Sehen gekannt. "Sie war oft im Hof auf dem Spielplatz mit ihrem Kind. Sie war wirklich eine so liebe Frau." Vom Eintreffen der Polizei existiert ein Video, das ein Bewohner von seinem Fenster aus aufgenommen hat. Darauf ist zu sehen, wie die Polizei auf einen offensichtlich schwer alkoholisierten Mann auf einer Bank im Hof zustürmt und ihn am Boden fixiert. "Die Waffe liegt da drüben", schreit ein Anrainer den Beamten zu. Ein anderer Bewohner hatte sie dem Tatverdächtigen wenige Minuten zuvor aus der Hand geschlagen, als dieser damit in den Hof kam. Der Anrainer schreit den Beamten auch zu, dass er nicht wisse, ob die Frau noch lebe und dass die Polizisten sich in die Wohnung begeben sollen. Später sieht man auch Rettungskräfte das Haus betreten.

Gewessler: "Müssen etwas tun"

Das Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen wegen Mordverdachts. Ob der mutmaßliche Täter die Waffe rechtmäßig oder unrechtmäßig besessen hat, ist noch Teil der laufenden Ermittlungen.

Ein erstes Statement aus den Reihen der Regierung gab es am Freitagvormittag durch Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Sie unterbrach ihr Statement während einer gemeinsamen Pressekonferenz zum Thema Langzeitarbeitslosigkeit mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP), um zu den aktuellen Geschehnissen Stellung zu nehmen: Sie wolle als Frau in diesem Land ein paar Sätze dazu sagen, bevor sie zur Tagesordnung übergehe, sagte die Ministerin. Nach dem mutmaßlichen Mord möchte sie die Möglichkeit nutzen, um "ihr tiefempfundenes Beileid auszudrücken. Es ist die neunte Frau, die dieses Jahr ermordet wurde. Da müssen wir etwas tun."

Erst am Mittwoch vergangener Woche hatte ein 65-Jähriger in Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) seine 64-jährige Lebensgefährtin getötet. Der Mann ist geständig und in Untersuchungshaft. Opposition und Frauenhilfsorganisationen hatten daraufhin erneut mehr Prävention gegen Gewalt an Frauen gefordert.

Klage gegen Maurer zurückgezogen

Maurer war von dem Gastronomen ursprünglich geklagt worden, weil sie die Identität des Mannes via sozialer Netzwerke preisgab, nachdem sie von dessen Account obszöne Privatnachrichten erhalten hatte. Der Gastronom bestritt stets, diese Nachrichten selbst verfasst zu haben. In einem ersten Verfahren im Oktober 2018 wurde Maurer wegen übler Nachrede verurteilt, das Oberlandesgericht Wien hob diese Entscheidung aber auf und ordnete eine Neudurchführung des Verfahrens an. Dieses wurde vor einigen Wochen eingestellt, weil der der Bierwirt die Klage zurückzog.

Am 6. Mai hätte er vor Gericht erscheinen sollen. Der sieben Mal wegen Gewaltdelikten Vorbestrafte soll einen Bauarbeiter nahe seines Geschäfts in Wien-Josefstadt genötigt und verletzt haben, zusätzlich wurde ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker sichergestellt – ein Verstoß gegen das Waffengesetz.

Die Verhandlung hätte eigentlich schon am 1. April stattfinden sollen. Damals gab sich L. vor Gericht recht entspannt, berichtete, dass er derzeit von 400 Euro im Monat lebe und "einige Tausend Euro Schulden" habe – beim Vermieter, dem Finanzamt und der Österreichischen Gesundheitskasse. Sein Verteidiger Gregor Klammer ersuchte allerdings um eine Verlegung – er hätte keinen Akt bekommen und sich auf die Sache nicht vorbereiten können, da es zu einem Missverständnis mit einem anderen Anwalt gekommen sei und der Ladenbetreiber die Ladung angeblich erst drei Tage zuvor bekommen hätte. (lhag, moe, jan, van, 30.4.2021)