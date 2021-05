Neuer Garten-Store Lederleitner

Foto: Lederleitner

Am 3. Mai eröffnet in der St. Pöltner Innenstadt am Herrenplatz 5 auf 100 Quadratmetern ein neuer Lederleitner Garten-Store. Wie auch die bestehenden Stores wird der neue Shop Accessoires und Pflanzen anbieten.

Lederleitner

Herrenplatz 5, 3100 St. Pölten

www.lederleitner.at





Lena Hoscheks Wiener Flagship Store ist umgezogen

Foto: AANOIR | Robert Weinzettl

Lena Hoschek ist von der Wiener Goldschmiedgasse in die Seilergasse 16 umgezogen: Ihr neuer Flagship-Store ist 300 Quadratmeter groß und erstreckt sich über zwei Stockwerke. Das Geschäft solle mit seinen Tapeten mit Granatapfel-Motiven, Vintage-Möbeln und einem altrosa Teppichboden an einen glamourösen Salon von früher erinnern, so die Grazer Modemacherin. In direkter Nachbarschaft in der Spiegelgasse 12 residiert Lena Hoscheks Kindergeschäft "Bunny Bogart".

Lena Hoschek

Seilergasse 16, 1010 Wien

www.lenahoschek.com

Schuhhersteller Lloyd auf der Kärntner Straße

Foto: Lloyd

Das deutsche Schuhunternehmen Lloyd eröffnet einen 88 Quadratmeter großen Concept Shop in der Kärntner Straße 37 in Wien: Die Sulinger Marke hat die Geschäftsfläche von Salamander übernommen. Das Warenangebot reicht von Schuhen über Accessoires und Lederjacken für Damen und Herren. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Salamander-Store in der Kärntner Straße 7 eine Shop-in-Shop-Fläche geschaffen. (red, 30.4.2021)

Lloyd

Kärntner Straße 37, 1010 Wien

www.lloyd.com