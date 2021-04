Das Unternehmen falle nicht in den Anwendungsbereich, da die Vorgaben gegen eine EU-Richtlinie verstoßen würden

Das Gesetz wurde im vergangenen Jahr beschlossen. Foto: APA

Facebook geht gegen das Gesetz gegen Hass im Netz vor. Das Unternehmen hat eine Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht eingebracht. Konkret wollte das Unternehmen von der Regulierungsbehörde KommAustria wissen, ob es in den Anwendungsbereich des Kommunikationsplattformengesetzes fällt, das kürzlich in Kraft getreten ist. Ja, urteilte die KommAustria – und ist damit anderer Meinung als Facebook, das sich nicht betroffen sieht.

Das Gesetz sieht vor, dass Anbieter von Plattformen wie sozialen Medien rechtswidrige Inhalte binnen 24 Stunden entfernen müssten. Schon vergangenes Jahr teilte die EU-Kommission der österreichischen Regierung mit, dass das Gesetz EU-rechtswidrig sei.

Keine strengeren Vorgaben

Das Gesetzespaket, das die Regierung 2020 vorstellte, besteht aus zwei Teilen: Das grüne Justizministerium erarbeitete das Hass-im-Netz-Bekämpfungsgesetz, das vor allem die juristische Verfolgung von rechtswidrigen Inhalten regelt. Im türkisen Verfassungsministerium wurde hingegen das nun beanstandete Gesetz entworfen, das Onlineplattformen zu Meldesystemen zwingt.

Das Problem, das die EU-Kommission aufgebracht hatte und mit dem Facebook begründet, warum es nicht hineinfällt, ist die E-Commerce-Richtlinie der EU. Diese sieht vor, dass sämtliche Diensteanbieter im Internet lediglich dem Recht jenes Landes, in dem sie ihren Sitz haben, unterliegen. Demnach dürfte Österreich keine strengeren Vorgaben vorsehen als das Herkunftsland des Betreibers – in diesem Fall wäre das Facebook. Auf STANDARD-Anfrage erklärt das Unternehmen, dass man grundsätzlich das Thema Hass ernst nehme und investiere, um derartige Beiträge zu entfernen. "Wir unterstützen die Ziele des Kommunikationsplattformen-Gesetzes, möchten aber eine rechtliche Klärung herbeiführen, inwieweit nationalstaatliche Initiativen mit dem EU-Recht vereinbar sind", sagt ein Sprecher. "Langfristig begrüßen wir die Bemühungen, die Regeln für Online-Inhalte in der gesamten EU zu harmonisieren", heißt es.

Weitere Unternehmen erwägen Vorgehen

Das seit Anfang des Jahres geltende Gesetz gilt für Unternehmen mit mehr als 100.000 Nutzern oder einem Jahresumsatz von mehr als 500.000 Euro. Zusätzlich zu den Meldesystemen müssen ein Zustellbevollmächtigter in Österreich und ein verantwortlicher Beauftragter in dem Land ernannt werden. Ersteres ist im Fall Facebook bereits geschehen.

Systematische Verstöße sollen mit Strafen in Höhe von bis zu zehn Millionen Euro geahndet werden. Dabei wurden zahlreiche Ausnahmen eingeräumt: für nicht gewinnorientierte Plattformen, Enzyklopädien, Handels- und Bildungsplattformen, Zeitungsforen sowie Videoanbieter. Im Vorfeld war kritisiert worden, dass Regierungen nicht auf ein einheitliches Regelwerk der EU, das mit dem Digital Services Act auf Unionsebene aktuell verhandelt wird, warten. STANDARD-Informationen zufolge sollen auch weitere größere IT-Konzerne aktuell Rechtsmittel gegen das Gesetz erwägen – Beschwerden wurden aber noch keine eingereicht, da es andere Fristen als bei Facebook gebe. (Muzayen Al-Youssef, 30.4.2021)

