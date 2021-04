Charles Gounods "Faust" wird das Repertoire des Hauses am Ring bereichern. Die Vorstellung wird am Samstag, 1. Mai in Ö1 übertragen

Juan Diego Flórez als Faust und seine Marguerite, Nicole Car. Foto: Pöhn

Es treffen in Frank Castorfs erster Arbeit für die Wiener Staatsoper Zeiten und Epochen aufeinander: Die französische Hauptstadt der Uraufführungszeit von Charles Gounods "Faust" (1859) begegnet dem turbulenten Paris der 1960er-Jahre, als Charles de Gaulle die Macht innehatte.

Die architektonische Collage (Bühnenbild: Aleksandar Denić), welche den Abend dominiert, vereint denn auch die U-Bahn-Station Stalingrad mit einem Café. Auch sind da die wasserspeienden Fratzenwesen von Notre Dame wie auch eine abgewirtschaftete Holzbaracke, in der einst eine Metzgerei war.

Puppen und Nadeln

Über dem Ganzen wohnt Marguerite in ärmlichen Verhältnissen des 19. Jahrhunderts, unweit von ihr aber haust jener Düsterling, der alles lenken will. Méphistophélès’ Geschäft gleicht einem Gemischtwarenladen des Bizarren und Gruseligen – auch er selbst wirkt wie ein Mosaik: Er beißt zu wie ein hungriger Vampir, durchsticht Puppenherzen mit Nadeln wie ein Voodoo-Priester und ist nabelabwärts mit Fell und Hufen geschmückt.



Faust begegnet dem etwas Wurstelprater-artig Ausstaffierten als zitternder Greis, der ein letztes Mal in eine feiernde Gesellschaft eintaucht, die Castorf revueartig schrill dahertanzen lässt. Zu sehen ist gleichzeitig auch Marguerite. Offenbar ging bei ihr per Telefonat gerade eine Beziehung in die Brüche, während sich Faust seine Triebkraft und juvenilen Abenteuer zurücksehnt. Zu sehen ist aber auch, wie seine Zukünftige, Marguerite, mit Siebel (Kate Lindsey) tanzt, was eine intime Beziehung zwischen den beiden Frauen möglich erscheinen lässt.

Viele Nebenszenen

Castorf hat sich in Summe eine Erlebniswelt gebastelt, welche auf Simultaneität verschiedener Szenen und inhaltliche Brechungen wie Kontraste setzt. Während sich dieses Paris der Feiern und des Konsumismus vergnüglich um die eigene Achse dreht, wird auf zwei Leinwänden nicht nur das mit Echtzeitkamera verdoppelte Geschehen transparent, was zu einer auch dramatischen Unmittelbarkeit der Figurengeschichten führt. Castorf vermittelt auch Nebenszenen, führt durch das nächtliche Paris, wie er auch die kolonialistisch-kriegerische Seite dieser Gesellschaft thematisiert.

Der Krieg und die Parolen

Besungener Kriegskitsch (guter Staatsopernchor) prallt somit auf Einblendungen des Algerienkriegs, zwischendurch malt auch Soldat Valentin (Etienne Dupuis) Parolen an die Wand, die Algeriens Zugehörigkeit zu Frankreich fordern. Auch andere heile Welten weisen Brüche auf: Beim Liebesturteln von Faust und Marguerite werden uralte Werbespots gezeigt, die verklärte Familienkonsumwelten konstruieren.

Das Auge ist somit gut beschäftigt in dieser Produktion (auf Leinwänden werden unter anderem auch Texte von Rimbaud und Baudelaire eingeblendet), das Ohr allerdings auch und findet die Stilistik respektabel umgesetzt. Adam Palka ist als Méphistophélès ein robuster, vielleicht etwas monoton polternder Advokat des Düsteren, bei dem das christliche Kreuz gehöriges Unbehagen auslöst.

Das Ende

Marguerite ist Nicole Car, die im Oktober bei "Eugen Onegin" ihr Hausdebüt als Tatjana absolvierte. Sie verfügt über ein cremiges Timbre, welches zwar nicht in allen Lagen konsistent bleibt. Zum Schluss steigert sie sich, die bei Castorf weiterfeiert bis zum autoaggressiven Ende, zu dramatischer Pracht.

Juan Diego Flórez ist als Faust in seinem Element: Wuchtige, klangvolle Spitzentöne versöhnt er mit einer noblen Linienführung im Lyrischen. Grandios. Dirigent Bertrand de Billy, der in dieser Saison an die Staatsoper zurückkam, nachdem er in der Ära Dominique Meyer das Haus im Unfrieden verlassen hatte, pflegt mit dem Staatsopernorchester eine elegante Diktion, die frei von Überschmalzigem ist und wie ein subtiles Uhrwerk funktioniert.



Er versteht es aber auch, Szenen emotionale Tiefe zu verleihen, wenn es plötzlich impulsiv wird und der magische Klang dieses Orchesters seine volle Pracht entfaltet. Castorfs Inszenierung, die 2016 in Stuttgart das Licht der Welt erblickte, ist in dieser Form, die bei allen größeren und kleineren Seitenwegen und bildungsreichen Fußnoten die Geschichte flüssig erzählt, eine interessante vielschichtige Bereicherung des Repertoires. (Ljubiša Tošić, 30.4.2021)