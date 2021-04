Michael Katzlberger (links) zieht sich aus dem Agenturgeschäft zurück, Diego del Pozo übernimmt die alleinige Führung und wird Mehrheitseigentümer von Tunnel23. Foto: Tunnel23

Im Jahr 2001 gründete Michael Katzlberger gemeinsam mit Diego del Pozo die Wiener Werbe- und Digitalagentur Tunnel23. Nach 20 Jahren im Agenturgeschäft verlässt Katzlberger Tunnel23 und gründet ein eigenes Beratungsunternehmen für Produkte und Dienstleistungen, die auf künstlicher Intelligenz basieren.

Diego del Pozo, der seit 2012 das operative Geschäft von Tunnel23 verantwortet, wird zum alleinigen Geschäftsführer und Mehrheitseigentümer der Agentur.

Katzlberger: "Der rasante technologische Fortschritt bringt auch eine kreative Revolution mit sich. In diesem Prozess wird in Zukunft vor allem auch künstliche Intelligenz eine maßgebende Rolle spielen. Produkte und Dienstleistungen für ein neues, unbekanntes Terrain zu entwickeln, erfordert jedoch völlige Hingabe und entsprechende zeitliche Ressourcen. Aus diesem Grund werde ich mich aus der Agentur zurückziehen, um mich voll und ganz dieser neuen Aufgabe zu widmen", erklärt er in einer Aussendung. (red, 30.4.2021)