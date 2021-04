Ein neuer Teaser zeigt Michael C. Hall in einem neuen Umfeld.

Michael C. Hall kehrt als Dexter Morgan zurück. Foto: ORF/Showtime/Randy Tepper

Schnee im Bundesstadt New York statt Sonne in Florida: Der US-Sender Showtime zeigt in ersten kurzen Ausschnitten, wohin es Blutspritzer-Spezialisten und Serienmörder Dexter Morgan verschlagen hat.

Wie berichtet, schlüpft Michael C. Hall nach acht Jahren wieder in die Rolle von Dexter Morgan. Das Serienende nach acht Staffeln im Jahr 2013 ließ eine Fortsetzung und viele Fragen offen.

Die neunte Staffel der mehrfach preisgekrönten Serie soll ab Herbst 2021 zu sehen sein, kündigte Showtime an. In Österreich und Deutschland spielte "Dexter" beim Pay-TV-Sender Sky den Rächer. (red, 30.4.2021)