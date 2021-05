Manche Ideen sind so simpel und offensichtlich, dass man sich fragt, warum sie nicht schon längt in die Realität umgesetzt wurden. Austauschbare Akkus für Lkws sind eine solche Technologie. Binnen drei Minuten getauscht, erlauben sie den Truckerinnen und Truckern die sofortige Weiterreise, und Reichweitenprobleme gehören der Vergangenheit an. Bisher musste bis zu zwölf Stunden gewartet werden, ehe mächtigen Akkus wieder voll waren.

Die australische Firma Janus Electric hat die Technologie jetzt einfach umgesetzt, erste Prototypen sind erfolgreich getestet, bis November sollen fünf Lkws mit den Tauschbatterien zwischen Sydney und Brisbane unterwegs sein. In fünf Jahren sollen es mindestens 1.000 Lkws sein. Soweit zumindest der ambitionierte Fahrplan.

Zwei bis drei Minuten dauert der Batterientausch nur. Bevan Dooley

Die Swap-Stationen für den schnellen Batterientausch sollen an strategischen Positionen zwischen der Hauptverkehrsroute positioniert werden, meistens dort, wo Fahrerinnen und Trucker sowieso für ihre verpflichtenden Verschnaufpausen anhalten müssen. Zwischen 400 und 600 Kilometer Reichweite erlauben die Akkus, und damit dürfte ein Stopp pro Route genügen. Geschäftsführer Lex Forsyth erklärte dem "Guardian" den besonderen Clou: Rund 90 Prozent aller bestehenden Trucks könnten auf die neuen Tausch-Akkus und E-Mobilität umgerüstet werden. "Es ist erstaunlich einfach", sagt Forsyth.

Vorteile für die Trucker

Rund 55.000 Euro koste der rund einwöchige Umbau auf Elektroantrieb, die ausgemusterten Dieselmotoren würden aber einige tausend Euro auf dem Gebrauchsmarkt bringen. Firmen müssen sich aber nicht zwingend eigene 600-Kilowattstunden-Akkus zulegen müssen, um ihre Flotte am Laufen zu halten. Forsyth will die Akkus vermieten und garantieren, dass immer volle Akkus zur Verfügung stehen. Tagestarife sollen sich zwischen 70 und 90 Euro einpendeln, und angeblich könne sich die Umrüstung für die Kunden schon nach einem Jahr rentieren – der Preis für die Industrie insgesamt deutlich weniger schwanken, als dies beim volatilen Markt für Erdöl der Fall ist.

Weitere Vorteile der Elektromotoren: Nicht nur würden die Reparaturkosten geringer, und dadurch der Kilometerpreis insgesamt halbiert, auch die Fahrerinnen und Fahrer würden vom deutlich leiseren, schadstofffreien und ruhigeren Fahrgefühl profitieren – bis sie eines Tages wohl überhaupt von autonomen Fahrzeugen ersetzt werden.

Die Vereinigung australischer Trucker begrüßt die Innovation jedenfalls vorsichtig, plädiert aber vor allem für einheitliche Richtlinien, sodass die einfache Austauschbarkeit der verschiedenen Akkus garantiert werden kann. Auch Janus Electric selber gibt zu, dass noch einige Hürden warten und dass die Lernkurve bei solch Innovationen natürlich steil sei. Dennoch zeigt man sich zuversichtlich, die Probleme lösen zu wollen und zu können. So ist man auch überzeugt, dass die Konsumenten den Umweltgedanken der Umrüstung honorieren werden. All das wird nötig sein, wenn sich die recht hohe Investitionssumme zu Beginn langfristig rentieren soll. (faso, 1.5.2021)