Klimaschutzministerin Gewessler (Grüne), Bundeskanzler Kurz (ÖVP) und Arbeitsminister Kocher (ÖVP) haben am Freitag weitere Details zum Projekt für Langzeitarbeitslose vorgestellt. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Die von der Regierung geplante Initiative, bis 2022 insgesamt 50.000 langzeitarbeitslose Menschen zurück in die Erwerbsarbeit zu holen wird konkret: Das Projekt "Sprungbrett" wird vorerst mit 300 Millionen Euro dotiert. Langzeitarbeitslosigkeit sei "eine dramatische Situation für jeden Einzelnen" und auch "volkswirtschaftlich ein großes Problem", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien. Im Sommer soll damit gestartet werden. Kern ist eine befristete Lohnsubvention.

Kurz appellierte an die Betriebe, Langzeitarbeitslosen "eine Chancen zu geben". "Die Jobs sollen nachhaltig sein", so der Bundeskanzler.

50 Prozent der Lohnkosten werden ersetzt

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) erläuterte bei der Pressekonferenz mit Kurz und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) die Details. Gefördert werden Personen, die bereits vor der Corona-Krise langzeitarbeitslos waren, und Personen, die während Corona langzeitarbeitslos geworden sind und weitere Risikofaktoren aufweisen (unter anderem Alter über 50 Jahre, gesundheitliche Vermittlungseinschränkung). Betriebe erhalten im Rahmen des Sprungbrett-Programms für maximal zwölf Monate durchschnittlich 50 Prozent der Lohnkosten ersetzt, wenn sie eine langzeitarbeitslose Person einstellen.

Ziel sei es, so viele Menschen wie möglich zurück in Jobs in Unternehmen zu bringen. Laut Kocher sind aber auch gemeinnützige Träger mit an Bord. Bei der Förderung sei "ein degressiver Verlauf angedacht", sagte der Arbeitsminister. Am Anfang soll es mehr Förderung geben, danach weniger. Die Details des Programms will Kocher in den nächsten Wochen mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) ausarbeiten.

Im "Ö1 Mittagsjournal" wiederholte Kocher die Überlegungen zur Änderungen bei der Kurzarbeit. Ende Juni laufe Phase vier der Kurzarbeit aus. "Es ist klar, dass es nach Ende Juni für eine Phase fünf eine Anpassung geben muss", sagt Kocher. Denn dann würden großflächige Schließungen aufgrund der Pandemie aufgehoben.

Ziel sei es weiterhin, dass jene Betriebe, die die Kurzarbeit bräuchten, diese auch weiter nutzen könnten. Die Stadthotellerie und Teile des Transportwesens zählen laut Kocher etwa zu jenen Branchen, für die weiter Kurzarbeit möglich sein sollte. Kocher zeigt sich sicher, dass in der Gastronomie, dem Tourismus und der Industrie weniger Kurzarbeit gebraucht werde. Die Mindestarbeitszeit "Null" war bisher für jene Betriebe möglich, die behördlich schließen mussten. "Die Null wird nicht gestrichen", sagt Kocher.

Green Jobs durch Ausbau der Bahn und Sanierungen

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) verwies auch auf die Jobchancen durch die Schaffung von "Green Jobs". "Wir sichern mit all unseren Investitionen in den Klimaschutz Ökojobs mit Zukunft", so Gewessler. Neue Jobs gebe es unter anderem durch den Ausbau der Bahn, die Sanierungsoffensive oder durch weitere Umweltförderungen. Bis 26. April wurden laut Gewessler über 4.100 Förderanträge für die betriebliche Umweltförderung im Inland (UFI) gestellt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung von über 90 Prozent. Insgesamt werden damit nach Angaben des Klimaschutzministeriums Investitionen von 790 Millionen Euro ausgelöst. Der Fokus bei den Investitionen liege dabei auf betrieblichen E-Fahrzeugen, der Umstellung auf Erneuerbare Energien und betriebliche Energiesparmaßnahmen sowie Gebäudesanierung. (APA, 30.4.2021)