Die im "direct market plus" der Wiener Börse gelistete startup300 AG hat 2020 operativ bei einem Umsatz von 4,3 Mio. Euro 57.000 Euro Verlust ausgewiesen. 2019 waren es noch knapp 5 Mio. Euro Verlust gewesen. startup300 investiert über den Pioneers Ventures II in Start-ups, die Ende 2020 zusammen rund vier Mio. Euro wert waren (Fair Value-Wert). Vier Beteiligungen wurden seit der Gründung wieder verkauft, zuletzt die Online-Plattform refurbed.

Operativ haben sich die Tochtergesellschaften der startup300 "überwiegend positiv" entwickelt, heißt es am Freitag in einer Aussendung des Unternehmens. Die Crowdinvesting-Plattform Conda habe als Gruppe rund 300.000 Euro Gewinn erzielt. Pioneers (Consulting-Services) und die factory300 hatten Umsatzrückgänge verzeichnet. Startup300 sei dem Ziel, im operativen Betrieb profitabel zu werden, "sehr nahe", heißt es in der Aussendung.

Zu den Beteiligungen gehören neu Kontrol (eine Art Fahrschule für autonome Vehikel), Boomerank (Marketing Automation für E-Commerce), Nodeventure (Verwahrlösung für Krypto-Assets) und der Photovoltaikspezialist Cleen Energy. (APA)