Martin Rummel – Cellist und Rektor. Oreste Schaller

Der Universitätsrat der Anton-Bruckner-Privatuni in Linz hat sich am Freitag für Martin Rummel als neuen Rektor entschieden. Das Gremium folgte damit der Empfehlung der Findungskommission. Der 46-Jährige wird am 1. Oktober die fünfjährige Funktionsperiode antreten – vorbehaltlich der Zustimmung der oberösterreichischen Landesregierung in ihrer Sitzung am kommenden Montag, teilte das Land in einer Aussendung mit.

Rektorin Ursula Brandstätter hatte vergangenes Jahr überraschend angekündigt, ein Jahr vor Ablauf der Funktionsperiode Ende September 2021 nach neun Jahren ihr Amt zurückzulegen. 17 Bewerber, darunter nur zwei Frauen, hatten sich um ihre Nachfolge beworben. Eine Frau und drei Männer wurden zum Hearing geladen, das Rummel als Erstgereihter für sich entschied.

Der am Bruckner-Konservatorium (heutige Anton-Bruckner Uni) ausgebildete Cellist wurde 1974 in Linz geboren. Er studierte auch an der Musikhochschule Köln, wo er 1997 das Diplom und 1999 das Konzertexamen erfolgreich absolvierte. Seit 1990 tritt er international als Solist und Kammermusiker auf. Seit Juli 2020 ist Rummel Geschäftsführer der Jam Music Lab GmbH und leitet dort die Trägerorganisation der gleichnamigen Privat Universität für Jazz and Popularmusik sowie der International Academy for Music and Performing Arts in Wien. (APA,30.4,2021)