Bottas ist flott. Foto: AFP/BOUYS

Valtteri Bottas hat im ersten Training für den Formel-1-Grand-Prix von Portugal die beste Rundenzeit aufgestellt. Der Finne im Mercedes lag am Freitag in Portimao allerdings nur 25 Tausendstelsekunden vor dem aktuellen WM-Zweiten Max Verstappen im Red Bull. Hinter dem Niederländer klassierte sich dessen Teamkollege Sergio Perez aus Mexiko, der 0,198 Sekunden zurücklag. Weltmeister und Bottas-Stallrivale Lewis Hamilton beendete die Übungseinheit als Fünfter.

Vor dem dritten Saisonrennen am Sonntag (16.00 Uhr/live Servus TV und Sky) führt Titelverteidiger Hamilton die Gesamtwertung mit nur einem Punkt Vorsprung vor Verstappen an. Wegen der Probleme bei Mercedes in den ersten beiden WM-Läufen brachte das Team eine Reihe neuer Bauteile für das Auto mit an die Algarve. Hamilton strebt im Qualifying am Samstag seine 100. Pole Position in der Formel 1 an.

Verfahren

Für einen außergewöhnlichen, durchaus heiteren Moment sorgte Sebastian Vettel. Mitten im Training steuerte er plötzlich anstatt seiner Crew von Aston Martin die Garage von McLaren an. "Ich habe mich schon gewundert, warum niemand da war", funkte der 33-Jährige amüsiert an seinen neuen Arbeitgeber. Nach zwei frustrierenden Rennen wartet der Deutsche noch auf seine ersten Punkte für Aston Martin. Im Auftakttraining wurden ihm mehrere Rundenzeiten wegen Regelverstößen gestrichen. (APA, 30.4.2021)

Ergebnisse der Freien Trainings für den Formel-1-Grand-Prix von Portugal in Portimao vom Freitag:

1. Session: 1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:19,648 Min.

2. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,025 Sek.

3. Sergio Perez (MEX) Red Bull +0,198

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,236

5. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,319

6. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +0,796

7. George Russell (GBR) Williams +0,881

8. Lando Norris (GBR) McLaren +0,987

9. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +1,032

10. Esteban Ocon (FRA) Alpine +1,152

Folgt: 2. Session (15.30 Uhr)