Die Feierlichkeiten 1. Mai fallen schon zum zweiten Mal in Folge aufgrund der Corona-Pandemie aus. Die SPÖ begeht den Tag der Arbeit vorwiegend online. Doch gibt es für die Sozialdemokraten in Österreich überhaupt Grund zum Feiern? Zuletzt sorgten der Rückzug des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil aus der Bundespartei und ÖVP-Anschuldigungen an die Wiener Stadtpartei rund um Freunderlwirtschaft für Schlagzeilen. Katharina Mittelstaedt vom STANDARD erklärt, was sich aktuell hinter den Kulissen der SPÖ tut. (red, 1.5.2021)

