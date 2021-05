Auf die "Ed Sheeran Challenge" der "Starmania"-Finalshow am Freitagabend hätten die Zeremonienmeister fountainhead und Jimmy the Hand im STANDARD-Forum verzichten können; gepostet wurde in der letzten Auswahlshow vor dem Finale am kommenden Mai wieder eifrig.

Vier Kandidatinnen und Kandidaten treten kommende Woche um den ersten Platz in der ORF-Castingshow an: Anna Buchegger, Vanessa Dullhofer, Tobias Hirsch und Fred Owusu.

Beim letzten Vorfinale waren im Schnitt 475.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, 518.000 verfolgten die Entscheidungsshow. Marktanteil beim jungen Publikum: solide 30 beziehungsweise 29 Prozent.

Die "Starmania"-Marktanteile im Überblick:

Die vier Finalistinnen und Finalisten und ihre Songs in der vorletzten Ausgabe von "Starmania21":