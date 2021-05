Tagesüberblick Coronavirus

7.138 Postings

Wien schaltet 40.000 Impftermine für Berufe mit Infektionsrisiko frei, 1.615 Neuinfektionen

Mehr als 400.000 Neuinfektionen wurden in Indien an nur einem Tag bestätigt. In Salzburg gibt es einen ersten Verdachtsfall auf die indische Mutation