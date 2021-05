Ein "Streich" zur Produktion eines viralen Videos wird für zwei auf der indonesischen Insel Bali lebende Influencer nun gravierende Folgen haben. Wie 7News und lokale Medien berichten, werden Leia Se und Josh Paler Lin nach einem "Maskenstreich" nun aus der Region gebracht.

Was war geschehen? In einem auf sozialen Medien hochgeladenen Video mit dem Titel "Sie hat ihre Maske vergessen, also hat sie das getan…" versuchte Se einen Supermarkt zu betreten. Jedoch wurde ihr der Aufenthalt verwehrt, da sie entgegen gültiger Vorschriften keine Gesichtsmaske trug. Wenig später kehrte sie zurück und betrat das Geschäft, hatte sich die Maske allerdings nur aufgemalt. "Ich fasse es nicht, dass das funktioniert", sagt Se in dem Clip in die Kamera.

Clip mit aufgemalter Maske wurde viral



Wie ursprünglich von den Machern erhofft, verbreitete sich der Mitte April veröffentlichte Clip rasant. Allerdings regnete es auch heftige Kritik für die beiden Verantwortlichen, die durchaus über beachtliche Reichweite verfügen. Der für "Prankvideos" bekannte Lin verzeichnet alleine auf Youtube über drei Millionen Abonnenten. Über 300.000 folgen ihm auf Instagram. Aufgrund der Aufregung löschte man den Clip, dieser wurde jedoch von anderen Nutzern immer wieder auf verschiedenen Plattformen neu hochgeladen.

In dem mittlerweile gelöschten Clip betrat Leia Se mit aufgemalter Maske einen Supermarkt. Foto: Screenshot

Die Aktion rief auch die Behörden auf den Plan, die bekannt dafür sind, streng gegen Verstöße gegen Pandemie-Auflagen vorzugehen. Wer auf Bali gegen die Maskenpflicht verstößt, muss umgerechnet 50 Euro zahlen. Ausländer, die wiederholt auffällig werden, können des Landes verwiesen werden.



Se und Lin wurden in Untersuchungshaft genommen, ihre Pässe – Se ist russische Staatsbürgerin, Lin ist ein meist in den USA lebender Taiwaner – allerdings einbehalten. Das regionale Justizministerium beriet mit den Einreisebehörden das weitere Vorgehen. Die Polizei hatte gefordert, sie aufgrund der Reichweite ihrer Aktion sofort der Insel zu verweisen, obwohl es sich technisch um ihren ersten Verstoß handelte.

Das Entschuldigungsvideo.

Vergebliche Entschuldigung

Um die Verantwortlichen milde zu stimmen, veröffentlichten die Influencer nun vor einigen Tagen einen Clip, in dem sie gemeinsam mit ihren Anwälten auftreten und sich entschuldigen. Man habe die Zuseher bloß unterhalten wollen, aber nicht bedacht, wie viel Kritik man dafür ernten werde. Man habe zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt, andere dazu anzustiften, keine Maske zu tragen und rufe, im Gegenteil, dazu auf, sich an die Verordnungen zu halten.

Laut 7News wurde die Entscheidung kürzlich gefällt und sie fiel zu Ungunsten der beiden Videomacher aus. Se und Lin sollen noch einem Covid-19-Test unterzogen und bei einem negativen Ergebnis aus Indonesien ausgeflogen werden. (gpi, 1.5.2021)