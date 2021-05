In dieser Galerie: 2 Bilder Valtteri Bottas fuhr unter dem portugiesischen Himmel die schnellste Zeit. Foto: REUTERS/Marcelo Del Pozo Lewis Hamilton startet von Platz zwei. Foto: imago images/Motorsport Images

Portimao – Valtteri Bottas startet beim GP von Portugal in Portimao am Sonntag (16.00 Uhr/live Servus TV und Sky) von der Pole Position. Der Finne distanzierte seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton um sieben Tausendstel und verhinderte so dessen 100. Pole Position. Von Startplatz drei geht Max Verstappen ins Rennen, neben ihm steht Teamkollege Sergio Perez.

Dem Niederländer war zuvor die vermeintlich schnellste Runde, die die Pole Position bedeutet hätte, gestrichen worden, weil er über die Streckenlimits hinausgefahren war. "Er hat einen Windstoß bekommen, der hat ihn rausgetragen", sagte Red-Bull-Berater Helmut Marko.

Bottas happy, Verstappen nicht

"Es ist ein super Gefühl. Es hat ein bisschen gedauert, in den ersten zwei Rennen war das Qualifying mein Schwachpunkt", sagte Bottas. Hamilton sagte, er habe eine Doppel-Pole seines Teams "nicht erwartet". Verstappen beklagte, das Fahren habe bisher "nicht so viel Spaß gemacht".

Sebastian Vettel im Aston Martin rückte erstmals seit August 2020 in die Top 10 des Qualifyings vor und startet vom zehnten Rang, Haas-Pilot Mick Schumacher holte den 19. Platz. Spitzenreiter Hamilton und Verstappen trennt in der WM-Wertung nur ein Punkt, im dritten Saisonrennen steht nun erstmals keiner der beiden auf der Pole Position. (red, sid, APA, 1.5.2021)

Umfassender Bericht folgt!