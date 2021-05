Es ist fast vollbracht.

Foto: APA/AP/Mazzitello

Crotone – Inter Mailand trennt noch ein Sieg vom 19. Scudetto. Der Spitzenreiter der Serie A gewann in der 34. Runde bei Absteiger Crotone 2:0 und baute seinen Vorsprung vorübergehend auf 14 Punkte aus. Gewinnt der letzte verbliebene Verfolger Atalanta aus Bergamo am Sonntag bei Sassuolo nicht, steht Inters Meistertitel bereits an diesem Wochenende fest. Ansonsten kann das Team von Trainer Antonio Conte den Sack am nächsten Samstag zuhause gegen Sampdoria zumachen.

Christian Eriksen brachte die Mailänder in der 69. Minute mit einem satten Schuss von außerhalb des Strafraums auf Kurs. Den Schlusspunkt setzte Achraf Hakimi in der Nachspielzeit. (APA; 1.5.2021)