Thomas Schaffer geht vorerst für die Bears auf Quarterbackjagd. Foto: APA/STANFORD ATHLETICS/CRAIG MITCHELLDYER/ISI PHOTOS

Chicago – Thomas Schaffers Hoffnung, als erster Österreicher bei einem NFL-Draft gezogen zu werden, hat sich nicht erfüllt – sein Traum von der besten Football-Liga der Welt lebt trotzdem. Nachdem der 24-jährige Wiener nicht unter den 259 Spielern war, die im Rahmen des Drafts von den 32 Teams ausgewählt wurden, unterschrieb er bei den Chicago Bears einen Vertrag als Undrafted Free Agent.

Der Defensive End Schaffer spielte auf dem College für Stanford Cardinal, in seiner letzten Saison schaffte er es auf drei Sacks – Team-Spitzenwert dieser Kategorie. Im Draft, bei dem alljährlich die College-Abgänger reihum auf die NFL-Teams verteilt werden, hatte er sich Außenseiterchancen ausgerechnet. Im Ranking von ESPN-Draftguru Mel Kiper war er die Nummer 31 der Defensive Ends, 24 Positionskollegen wurden letztlich gedraftet.

Weiter Weg

Schaffer kann sich nun im Trainingslager der Bears beweisen. Es bis in den finalen 55-Mann-Kader für die Saison zu schaffen, ist schwierig – Dutzende Spieler werden bis zum Saisonstart von den Gehaltslisten gestrichen. "Ich bin bereit, die Welt und die NFL zu schocken", sagte der Zwei-Meter-Mann in einem ersten Statement. Schaffer kehrt nach Illinois zurück, wo er schon auf der High School für Lake Forest spielte. Den Football hatte er mit 13 Jahren im Nachwuchs der Mödling Rangers für sich entdeckt.

Auf dem College hatte der zum High-School-Abschluss als Drei-Stern-Recruit gehandelte Schaffer einen schwierigen Start, nach einer einsatzlosen Saison kam er auch 2017 wegen einer Krankheit nur zu einem Spiel. Dann steigerte sich Österreichs erster Footballer auf einer Top-Uni von Saison zu Saison, in der Corona-verkürzten Spielzeit 2020 schrieb er in sechs Spielen 15 Solo-Tackles an und assistierte bei fünf weiteren. Stanford gewann vier von sechs Spielen, fünf von Schaffers Teamkollegen wurden nun gedraftet. Vier weitere fanden als Undrafted Free Agents einen Platz.

Historische Chance

Schaffer wäre der erste österreichische Footballer auf einer anderen Position als der des Kickers, der bei einem NFL-Spiel zum Zug kommt. Bisher beschränkten sich Österreichs Beiträge auf das Kicker-Trio Toni Fritsch, Toni Linhart und Raimund "Ray" Wersching sowie Günther Enz, der in den 1970ern als Kicker Preseason-Spiele für die San Diego Chargers bestritt, aber nie ein reguläres Saisonspiel.

Running Back Sandro Platzgummer kam vergangene Saison über das International Pathway Program zu den New York Giants, fiel Corona-bedingt aber um die Preseason um und verbrachte die Saison im Trainingskader. Heuer bekommt er seine zweite Chance, genießt diesmal aber keinen IPP-Sonderstatus mehr – er muss genau wie Schaffer die Kaderkürzungen überstehen.

Die nächsten?

Im aktuellen Jahrgang des IPP sind mit den Vienna-Vikings-Spielern Bernhard Seikovits und Leo Misangumukini wieder zwei Österreicher. Aus elf Teilnehmern werden in den nächsten Tagen vier ausgewählt, die dann auf die Teams einer NFL-Division verteilt werden. Insbesondere Seikovits darf sich Hoffnungen machen, dabei zu sein. Misangumukinis Chancen stehen nach einer Verletzung beim Trainingslager in Florida schlechter. (Martin Schauhuber, 2.5.2021)