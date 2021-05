5:0-Gala am Ende stark gedämpft – Leipzigs Mintzlaff muss nach Berlin radeln

Die Verletzung. Foto: Friedemann Vogel / POOL / AFP

Dortmund – Der Final-Jubel fiel aus, von Freude war keine Spur. Die schwere Knieverletzung von Mateu Morey legte sich wie ein Schatten über Borussia Dortmunds sportlich gelungenen Pokalabend. "Es ist brutal schwer. Wir kennen ihn als Menschen. Wenn man so einen fantastischen Jungen dann auf dem Boden sieht und, viel schlimmer noch, seine Reaktion gehört hat, das tut extrem weh", sagte Trainer Edin Terzic nach dem 5:0 (5:0) im Halbfinale gegen Holstein Kiel.

Wie sich der junge Spanier Morey minutenlang unter Schmerzensschreien auf dem Rasen wand, war allen im Stadion in Mark und Bein gefahren. Der 21-Jährige war in der zweiten Halbzeit gut zehn Minuten nach seiner Einwechslung unglücklich im Rasen hängengeblieben, wobei sein rechtes Knie fatal nach hinten überstreckte. Seine Mitspieler schlugen entsetzt die Hände vors Gesicht. Morey wurde mit einer Trage vom Feld und sofort ins Krankenhaus gebracht.

"Das tut uns weh"

"Wir freuen uns schon, dass wir nach Berlin fahren. Aber es hält sich in Grenzen. Das tut uns weh. Wir werden ihn unterstützen, egal, wie schlimm es ist", sagte Nationalspieler Emre Can in der ARD.

Terzic wünschte Morey ebenfalls nur das Beste. "Wir hoffen, dass seine Familie ihn jetzt wenigstens sehen darf, das ist mit Corona ja nicht so einfach. Aber seinen Sohn so hier aus dem Stadion abtransportiert zu sehen...", sagte der Trainer und brach mitten im Satz ab. "Wir hoffen, dass seine Familie ihm jetzt den Halt geben kann." Morey war 208/19 bereits wegen einer Knieverletzung einmal acht Monate lang ausgefallen.

"Die Bilder sahen schrecklich aus", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. "Wir brauchen nun eine genaue Diagnose und können nur hoffen, dass es nicht ganz so schlimm ist." Diese Diagnose ist am Sonntag laut Vereinsauskunft noch nicht zu erwarten.

Mintzlaff radelt

Der Einzug von Finalgegner Leipzig am Freitag zog ein ungleich komischeres Nachspiel mit sich. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff fährt nach einer Wette für den guten Zweck auf dem Fahrrad zum Finale am 23. Mai nach Berlin.

"Ich bin jetzt kein Rennradfahrer, daher ist das für mich eine kleine Herausforderung", sagte der 45-Jährige in der ARD nach dem 2:1-Sieg nach Verlängerung bei Werder Bremen: "Aber die Kollegen haben hier auf und neben dem Platz viele Nerven gelassen und da werde ich auch die 180 Kilometer auf dem Fahrrad schaffen."

RB kann in Berlin den ersten Titel der noch jungen Klubhistorie gewinnen. "Wir waren einmal da 2019, jetzt wollen wir da was mitnehmen", sagte Mintzlaff. Vor zwei Jahren verloren die Sachsen 0:3 gegen Bayern München, den Klub von Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann ab dem Sommer. (sid, red, 2.5.2021)