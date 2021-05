Chronologie getöteter Frauen 2021

17. Jänner, Oberösterreich – Im Schlafzimmer erschlagen und erstochen:

Eine 71-jährige Österreicherin wird in Aschach tot im Schlafzimmer aufgefunden. Auf sie soll mit einem Hammer eingeschlagen worden sein, außerdem erlitt sie zahlreiche Stichwunden. Ihr Mann, ebenfalls Österreicher, gesteht laut Staatsanwaltschaft, dass er seine Frau getötet hat. Als Motiv gibt er jahrelangen Hass und Streitigkeiten an.

17. Jänner, Steiermark – Vom Ehemann erschossen, bevor er sich selbst richtet:

In Anger bei Weiz erschießt ein 64-jähriger Mann laut Polizei erst seine 61-jährige Ehefrau und anschließend sich selbst. Für die Ermittler ist der Tathergang anhand der Spuren "einwandfrei nachvollziehbar", ein Abschiedsbrief wird nicht gefunden. Es bestehe kein Zweifel an Mord und Selbstmord, heißt es vonseiten des Landeskriminalamts.

3. Februar, Wien – In ihrer Wohnung mit einem Gemüsemesser erstochen:

Eine 45-Jährige wird von der Polizei stark blutend und bewusstlos in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten gefunden. Sie kann nicht mehr reanimiert werden. Ihr 52-jähriger syrischer Ehemann hat ihr laut Polizei mit einem Gemüsemesser in den Hals gestochen. Er fiel Streifenpolizisten auf, weil er Blut an Kleidung und an Händen hatte.

22. Februar, Salzburg – In ihrer Wohnung mit Küchenmesser erstochen:

Eine 22-jährige Rumänin wird in ihrer Wohnung mit mehreren Messerstichen getötet. Ihr 26-jähriger Mann, ein Serbe, stellt sich laut Polizei selbst. Das Paar, das zwei gemeinsame Kinder im Alter von drei Jahren und sieben Monaten hat, lebte bereits getrennt, sie wollte die Scheidung. Ein Betretungsverbot war bereits ausgesprochen worden.

23. Februar, Wien – Wenige Stunden nach Polizeieinsatz erstochen:

Eine 29-Jährige Polin wird in Favoriten erstochen. Wenige Stunden zuvor rief sie wegen eines Streits mit ihrem 28-jährigen österreichischen Partner die Polizei, er hatte sie leicht verletzt. Die Polizei fahndete zunächst erfolglos nach ihm. Wenige Stunden später soll er Nachbarn gesagt haben, er habe seine Freundin erstochen.

5. März 2021, Wien – In einer Trafik geschlagen, gewürgt und angezündet:

Die 35-jährige Nadine W. wird in ihrer Trafik eingesperrt, geschlagen, gewürgt und dann in Brand gesetzt. Der Mann, mit dem sie immer wieder in einer Beziehung war, gesteht laut Polizei wenige Stunden danach die Tat. Nadine stirbt einen Mont später im Krankenhaus an ihren großflächigen Brandwunden.

7. April, Steiermark – Nach Messerstichen verblutet:

In den frühen Morgenstunden wird eine 38-jährige Frau getötet. Die mutmaßliche Tatwaffe: ein Küchenmesser mit Holzgriff. Kurz danach geht ihr 43-jähriger Mann zur Polizeiinspektion und gesteht, "dass er soeben seine Gattin umgebracht habe", vermeldete die Landespolizeidirektion. An Details könne er sich nicht erinnern.

21. April, Niederösterreich – Nach mehreren Schlägen gegen den Kopf gestorben:

In Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) verstarb eine 64-jährige Frau durch "massive Gewalteinwirkung gegen den Kopf und Verbluten", wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Als Tatwaffen wurden laut Polizei ein Maurerfäustel und ein Messer sichergestellt. Der 65-jährige Lebensgefährte gestand die Tat und sitzt nun in Untersuchungshaft.





Gewalt an Frauen

Jede fünfte Frau in Österreich ist ab ihrem 15. Lebensjahr körperlicher und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt, ergab eine Umfrage der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte. Monatlich werden in Österreich im Schnitt drei Frauen ermordet, zählt der Verein Autonome Frauenhäuser (AÖF). Die Täter stehen häufig in einem Beziehungs- oder Familienverhältnis zum Opfer und haben nicht gelernt, Konflikte gewaltfrei zu lösen.

Gewalt von Männern gegen Frauen gibt es in allen sozialen Schichten, Nationen, Familienverhältnissen und Berufsgruppen. Morde an Frauen werden auch als Femizide bezeichnet. Der Begriff soll ausdrücken, dass hinter diesen Morden oft keine individuellen, sondern gesamtgesellschaftliche Probleme wie etwa die Abwertung von Frauen und patriarchale Rollenbilder stehen.

