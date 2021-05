Die Heimkehrer (von links): Shannon Walker, Victor Glover, Mike Hopkins und Soichi Noguchi. Foto: Nasa/Bill Ingals

Nach 168 Tagen im All haben vier Raumfahrer wieder Erdboden unter den Füßen. Die US-Astronauten Shannon Walker, Victor Glover und Michael Hopkins sowie ihr japanischer Kollege Soichi Noguchi landeten am Sonntag um 8:56 Uhr MESZ an Bord des Raumschiffs Crew Dragon des privaten Raumfahrtunternehmens Space X vor der Küste des US-Bundesstaats Florida. Am 24. April war ihre Nachfolgebesatzung mit dem Raumschiff zur Internationalen Raumsation geflogen. Damit ist der erste vollständige Crewwechsel, den Space X im Auftrag der Nasa durchführte, abgeschlossen.

Der Crew Dragon landete wie geplant im Meer vor der Küste Floridas. Foto: AFP

Der Rückflug der vier Raumfahrer zur Erde war wegen schlechten Wetters um einen Tag verschoben worden. Die sogenannte Crew-1 war im vergangenen November mit dem ersten regulären Astronautenflug des Crew Dragon zur ISS geflogen. Auf der Raumstation war es zuletzt eng geworden: Neben der Crew-1 waren seit Anfang April auch die Kosmonauten Oleg Nowizki und Pjotr Dubrow sowie der Nasa-Astronaut Mark Vande Hei an Bord, am vergangenen Wochenende kamen vier Astronauten der Crew-2 dazu – die US-Raumfahrer Shane Kimbrough und Megan McArthur, ihr japanischer Kollege Akihiko Hoshide und der französische Esa-Astronaut Thomas Pesquet.

Space X hat den ersten astronautischen Testflug des Crew Dragon im vergangenen Frühjahr absolviert: Damals flogen Nasa-Astronauten Doug Hurley und Bob Behnken an Bord des neuen Raumschiffs zur ISS und zwei Monate später wieder zurück zur Erde, um alle Systeme des Crew Dragon zu überprüfen. Der Test war der erste bemannte Raketenstart aus den USA seit dem Ende des Spaceshuttle-Programms 2011. Der Start der Crew-3 des Raumschiffs ist derzeit für Oktober geplant. (dare, APA, 2.5.2021)