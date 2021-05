Dukakis' Erfolg in "Mondsüchtig" öffnete ihr die Türen für weitere größere Rollen in "Kuck' mal, wer da spricht" oder "Magnolien aus Stahl". Foto: AFP

Die US-Schauspielerin Olympia Dukakis ist im Alter von 89 Jahren nach längerer Krankheit gestorben, wie ihr Agent am Samstag mitteilte. 1988 war Dukakis für ihre Verkörperung der Mutter von Cher in "Mondsüchtig" mit dem Oscar für die beste Nebenrolle ausgezeichnet worden.

Zuerst Theater, dann Leinwand

Die Schwester des erfolglosen demokratischen US-Präsidentschaftsbewerbers Michael Dukakis – er unterlag 1988 George Bush sen. – wurde am 20. Juni 1931 in Lowell im US-Staat Massachusetts geboren. Sie arbeitete viele Jahre am Theater, bevor sie erst spät für die Leinwand entdeckt wurde. Ihr Erfolg in "Mondsüchtig" öffnete ihr die Türen für weitere größere Rollen in "Kuck' mal, wer da spricht" oder "Magnolien aus Stahl". (APA, 2.5.2021)