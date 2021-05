Hekele/Ilunaien verbesserten sich in Entscheidung auf Rang sechs, Wizani/Fröschl gar auf Platz vier

Hoch geflogen, gut gelandet. Foto: European Gymnastics

Sotschi – Österreichs Trampolin-Elite hat bei den Europameisterschaften in Sotschi in den Synchron-Finali sehr gut geschlagen und eine Medaille nur knapp verpasst. Benjamin Wizani/Niklas Fröschl waren als erster Ersatz in das Finalfeld aufgerückt und wurden da Vierte, mit 48,910 Punkten fehlten den beiden nur 0,420 Zähler auf die drittplatzierten Fabian Fogel/Caio Lauxtermann (GER). Es gewannen Uladsislau Hankarou/Aleh Rabzau (BLR/51,990) vor Diogo Ganchinho/Lucas Santos (POR/50,520).

Bei den Frauen waren Sara Hekele und die erst 17-jährige Eileen Ilunamien als Achte gerade noch in die Entscheidung gekommen, in der sie sich mit 42,830 Zählern auf Rang sechs verbesserten. Auch hier ging Bronze an Deutschland, Leonie Radam/Aileen Rösler hatten 3,160 Punkte mehr auf dem Konto. Es siegten die Russinnen Anna Kornezkaja/Susana Kochesok (48,700). (APA, 2.5.2021)