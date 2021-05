Das noch im Bau befindliche Tesla-Werk in Grünheide nahe Berlin. Foto: AP / Michael Sohn

Berlin/Palo Alto (Kalifornien) – Der Serienstart in der künftigen Tesla-Autofabrik bei Berlin verzögert sich einem Medienbericht zufolge bis Ende Jänner 2022. Tesla-Chef Elon Musk habe dem Team offiziell ein halbes Jahr mehr Zeit gegeben, berichtete die "Automobilwoche" unter Berufung auf Unternehmenskreise.

"Bis Ende 2021"

Ursprünglich hatte der Elektroauto-Pionier die Fertigung in dem Werk am 1. Juli des laufenden Jahres aufnehmen wollen. Eine Tesla-Sprecherin lehnte am Sonntag eine Stellungnahme zu dem Bericht ab und verwies auf die jüngste Ankündigung des Unternehmens, mit der Produktion in Grünheide bei Berlin bis Ende 2021 zu beginnen. (APA,2.5.2021)