Freunde des frontalen Schwagerhumors würden mit "Rhythm and Love" weiter bedient, es werde aber weniger gekalauert als sonst, schreibt Claudia Fromme in der "Süddeutschen Zeitung": "Thrill bis in die Haarspitzen ist das alles nicht, aber ein gut gemachter Krimi, in dem die übliche Typenparade in Münster aufgebrochen wird." Allein dafür lohne er sich schon.

Und wie sehen Sie den jüngsten "Tatort" aus Münster? (red, 2.5.2021)