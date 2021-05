Eine brennende Blockade am 1. Mai 2021 in Berlin. Foto: EPA / Filip Singer

Berlin – Bei Krawallen rund um den 1. Mai sind in Berlin nach Polizeiangaben 354 Personen festgenommen worden. Wie die Polizei in der deutschen Hauptstadt am Sonntag weiter mitteilte, wurden bei den Ausschreitungen am Samstag 93 Einsatzkräfte verletzt. Bis zu 7.600 Beamte seien im Einsatz gewesen. Die Festnahmen seien wegen schwerem Landfriedensbruch, tätlichem Angriff und gefährlicher Körperverletzung erfolgt.

Insgesamt friedliche Veranstaltungen

Insgesamt seien die Veranstaltungen zum Tag der Arbeit mit mehreren Tausend Teilnehmern aber friedlich verlaufen. Die bestehenden Auflagen wegen der Coronavirus-Pandemie seien weitgehend eingehalten worden.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller verurteilte die Ausschreitungen "aufs Schärfste". "Ich habe kein Verständnis, wenn einige Gewaltbereite die angespannte und schwierige Lage ausnutzen und Polizistinnen und Polizisten angreifen, zündeln und damit auch viele friedlich demonstrierende Menschen gefährden", erklärte der SPD-Politiker. "Die vielen verletzten Einsatzkräfte sind eine bittere Bilanz, die mich wütend macht." (APA, 2.5.2021)