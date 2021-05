Atalanta kam in turbulenter Partie bei Sassuolo nicht über ein 1:1 hinaus, Juves Dominanz endet nach neun Jahren

Inter musste nach dem 2:0 gegen Crotone noch einen Tag auf die erste Meisterparty warten. Foto: EPA/CARMELO IMBESI

Sassuolo – Ganz entspannt konnte Inter Mailand am Sonntag den 19. Scudetto feiern: Durch das 1:1 (0:1) von Verfolger Atalanta Bergamo bei US Sassuolo war dem Traditionsklub aus der Lombardei der 19. Titelgewinn der Historie quasi als Zuschauer auf dem Sofa nicht mehr zu nehmen, womit Internazionale die Dominanz von Rekordchampion Juventus Turin beendete. Die Alte Dame war zuvor neunmal in Folge Meister geworden.

Inter-Coach Antonio Conte war schon am Samstag ganz sicher, dass die Entscheidung vier Spieltage vor dem Saisonende am Sonntag fallen würde. "Ein Reich ist nach neun Jahren eingestürzt", hatte Conte nach Inters 2:0 (0:0) beim Schlusslicht FC Crotone gesagt. Nach elfjähriger Durststrecke erreichte Inter wieder die Meisterschaft in der Serie A.

Zufriedener Conte

Cheftrainer Conte hatte keine Zweifel am Titelgewinn der Nerazzurri. "Unsere Meisterschaft ist das Ergebnis eines konstanten Wachstums in jeder Hinsicht. Wir leben jedes Spiel intensiv mit Opferbereitschaft und Konzentration. Herzlichen Glückwunsch an die Jungs", meinte der Süditaliener.

Seit 15 Spielen ist sein Team um die Superstars Romelu Lukaku, Christian Eriksen und Alexis Sanchez ungeschlagen. Die Saison stand ganz im Zeichen der Nerazzurri.

Gemeinsames Rudern

Eriksen (69.) brachte Inter vier Minuten nach seiner Einwechslung in Crotone in Führung, der Ex-Dortmunder Hakimi (90.+2) machte alles klar. "Um in die Geschichte einzugehen, muss man gewinnen. Ansonsten bleibt man einer von vielen. Das verdanke ich einer Gruppe von Jungs, die ins Boot gestiegen sind und angefangen haben, gemeinsam zu rudern. Sie teilen den Traum, etwas Großartiges zu leisten", kommentierte Conte, der seit 2019 Inter trainiert.

Conte hatte als Coach von Juventus Turin zwischen 2011 und 2014 drei Meisterschaftstitel geholt. Der 51-Jährige gab auch einen Einblick in seine Gefühlswelt. Er bleibe ein Fan aller Klubs, "die ich gecoacht habe, aber ich bin vor allem ein Fan der Mannschaft, die ich aktuell trainiere".

Es sei nicht einfach gewesen, "die Herzen der Inter-Fans zu erobern. Ich verstehe sie durchaus. Ich kann sagen, dass ich für alle Mannschaften, die ich trainiert habe, alles gegeben habe". Er habe sich auf eine "ganz besondere Art und Weise eingesetzt, im Bewusstsein, dass wir Außergewöhnliches leisten mussten".

Sassuolo lieferte

Die nötige Schützenhilfe leistete Sassuolo in einem turbulenten Sonntagsspiel. Der deutsche Nationalspieler Robin Gosens (32.) besorgte die Führung für Atalanta, das nach der Roten Karte gegen Keeper Pierluigi Gollini (22.) zunächst in Unterzahl spielte.

Domenico Berardi (52.) glich nach der Pause per Foulelfmeter aus. Dann muste auch Sassuolos Verteidiger Marlon mit Gelb-Rot vom Platz, den fälligen Bergamo-Strafstoß durch Luis Muriel parierte aber Torhüter Andrea Consigli (77.). (sid, 2.5.2021)