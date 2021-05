In dieser Galerie: 2 Bilder Nach einer Safety-Car-Phase zu Beginn überholte Max Verstappen Lewis Hamilton, der holte sich den Platz aber recht flott wieder zurück. Foto: Patricia De Melo MOREIRA / AFP Lewis Hamilton auf der obersten Treppe.

Foto: APA/AP/Fernandez

Portimao – Weltmeister Lewis Hamilton hat seinen 97. Formel-1-Rennsieg gefeiert. Der Mercedes-Pilot gewann am Sonntag den Großen Preis von Portugal in Portimao vor Max Verstappen im Red Bull und Pole-Position-Mann Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. Nach einem erfolgreichen Überholmanöver gegenüber Bottas in der 20. Runde ließ Hamilton nichts mehr anbrennen. Der Brite baute damit auch seine WM-Führung aus, er liegt nun acht Punkte vor dem Niederländer Verstappen.

Der vierte Platz ging an den Mexikaner Sergio Perez im zweiten Red Bull. In den letzten Minuten des Rennens holten sich alle aus dem Top-Quartett mit Ausnahme von Hamilton noch einmal frische Reifen ab, um den Extra-WM-Punkt für die schnellste Rennrunde zu bekommen. Den ergatterte dann erst Verstappen auf der allerletzten Runde, die Rundenzeit wurde ihm aber – wie schon seine beste Qualifying-Zeit am Samstag – wegen Überschreitens der Streckenbegrenzung gestrichen und Bottas "erbte" den Punkt.

"Es war wirklich ein hartes Rennen. Es war windig da draußen, es war schwierig, es gut hinzubekommen", meinte Hamilton in seiner ersten Reaktion. "Gegen Valtteri musste ich früh ein Manöver bringen, solange die Reifen noch frisch waren", fügte er hinzu. Perfekt sei die Vorstellung aber nicht gewesen, "einige Dinge müssen wir noch verbessern". Bottas haderte mit seinem ersten Reifensatz: "Ich hatte da nicht die Pace", sagte der Finne. "Unser Paket war insgesamt stark. Warum es bei mir nicht funktioniert hat, müssen wir uns anschauen."

Geringerer Topspeed von Red Bull



Verstappen beklagte den allgemein etwas geringeren Topspeed von Red Bull im Vergleich mit Mercedes. "Es war ordentlich. Unterm Strich hat uns etwas die Pace gefehlt. Wir haben es mit dem Grip nicht richtig hingekriegt hier", analysierte der 23-Jährige.

Nach einer frühen Safety-Car-Phase, weil Kimi Räikkönen seinen Alfa Romeo beim Zusammenstoß mit seinem Teamkollegen Antonio Giovinazzi beschädigt hatte, überraschte Verstappen Hamilton beim Restart, verlor den soeben gewonnenen zweiten Platz aber bald wieder. In der 20. Runde zog der klar schnellere Hamilton auch an Bottas vorbei und übernahm die Führung. Auch Verstappen setzte Bottas unter Druck, auf den Geraden fehlte ihm aber der entscheidende Tick Geschwindigkeit.

Am Ende der 35. Runde holte sich der Niederländer neue Reifen an der Box ab. Bottas konterte eine Runde später, wurde aber bei der Rückkehr auf die Strecke von Verstappen kalt erwischt und überholt. Nachdem auch Hamilton zum Reifenwechsel abgebogen war, führte Perez mit seinen alten Medium-Walzen für kurze Zeit das Rennen an, ehe der Brite an ihm vorbeifuhr. Der ließ sich seinen Sieg dann nicht mehr nehmen.

Die vier Autos der beiden Spitzenteams fuhren vorneweg, der fünfte Rang ging an Lando Norris im McLaren, der in der WM-Wertung als Dritter auf Hamilton und Verstappen folgt. Hinter Ferrari-Mann Charles Leclerc belegte das Alpine-Duo Esteban Ocon und Fernando Alonso die Plätze sieben und acht. Die letzten Punkte gingen an Daniel Ricciardo (McLaren) und Pierre Gasly (AlphaTauri). Sebastian Vettel im Aston Martin blieb als 13. auch im dritten Saisonrennen ohne Zählbares. (APA, 2.5.2021)

Endstand des Formel-1-Grand-Prix von Portugal am Sonntag in Autodromo Internacional do Algarve in Portimao sowie die WM-Wertungen:

Rennlänge: 66 Runden zu je 4,692 km = 306,826 km

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:34:31,421 (Schnitt: 195,846 km/h)

2. Max Verstappen (NED) Red Bull +29,148

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +33,530

4. Sergio Perez (MEX) Red Bull +39,735

5. Lando Norris (GBR) McLaren +51,369

6. Charles Leclerc (MON) Ferrari +55,781

7. Esteban Ocon (FRA) Alpine +1:03,749

8. Fernando Alonso (ESP) Alpine +1:04,808

9. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren +1:15,369

10. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +1:16,463

11. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +1:18,955

12. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo +1 Runde

13. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin +1 Runde

14. Lance Stroll (CAN) Aston Martin +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri +1 Runde

16. George Russell (GBR) Williams +1 Runde

17. Mick Schumacher (GER) Haas +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CAN) Williams +2 Runden

19. Nikita Masepin (RUS) Haas +2 Runden

Ausgeschieden:

Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo

Schnellste Runde:

Valtteri Bottas (FIN) Mercedes in der 65. Runde in 1:19,865 (Schnitt: 211,500 km/h)

WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen):

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 69

2. Max Verstappen (NED) Red Bull 61

3. Lando Norris (GBR) McLaren 37

4. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 32

5. Charles Leclerc (MON) Ferrari 28

6. Sergio Perez (MEX) Red Bull 22

7. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren 16

8. Carlos Sainz (ESP) Ferrari 14

9. Esteban Ocon (FRA) Alpine 8

10. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri 7

11. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 5

12. Fernando Alonso (ESP) Alpine 5

13. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri 2

Stand Konstrukteurs-WM (nach 3 von 23 Rennen):

1. Mercedes 101

2. Red Bull 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

Nächstes Rennen:



Grand Prix von Spanien am 09. Mai in Barcelona/Circuit de Catalunya