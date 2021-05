Geimpfte Personen müssen sich bald nicht mehr auf das Coronavirus testen lassen, wahrscheinlich 22 Tage nach der ersten Schutzimpfung. Details soll Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (links, mit Kanzler Kurz) in einer Verordnung klären. Foto: APA/Jäger

Im Nationalrat wird in einer Sondersitzung am Montag ab 13 Uhr eine wichtige gesetzliche Grundlage geschaffen: Geimpfte werden damit nach den Öffnungsschritten am 19. Mai keine Zugangstests mehr benötigen. Details dazu werden erst mit einer Verordnung des Gesundheitsministeriums geregelt. Es ist aber davon auszugehen, dass man drei Wochen bzw. 22 Tage nach dem ersten Stich von der Testpflicht befreit wird.

Empfehlung des Impfgremiums

Wieso 22 Tage? Diese Empfehlung spricht das Nationale Impfgremium (NIG) aus. Ein "andauernder, stabiler Impfschutz" sei erst nach der zweiten Dosis gegeben, doch könne "zwecks Praktikabilität und Umsetzbarkeit" ab dem 22. Tag nach der ersten Dosis bei allen zugelassenen Impfstoffen mit einer Schutzwirkung gerechnet werden, heißt es in der aktuellen Anwendungsempfehlung des NIG.

Die Folge: Es können "Erleichterungen der Maßnahmen aus pragmatischen Gründen" erfolgen – denn angenommen wird auch eine geringere Ansteckungsgefahr. Allerdings sei "die Studienlage teils noch nicht letztgültig belegt", doch würden sich entsprechende Hinweise mehren.

Grundlage für grünen Pass

Die türkis-grüne Regierung will am Montag jedenfalls erste rechtliche Bausteine für den grünen Pass legen– per einfachen Nachweis starten soll dieser ja mit dem Öffnungstag (19. Mai), in seiner digitalen Form verspätet er sich und soll wahrscheinlich im Juni kommen.

Die SPÖ hat grundsätzlich Zustimmung signalisiert. "Da durch vorgezogene Lieferungen immer mehr Menschen in Österreich die Möglichkeit zu einer Impfung bekommen, ist für die SPÖ eine Gleichstellung der Zutrittsrechte von Geimpften, Getesteten und Genesenen möglich", sagte etwa Gesundheitssprecher Philip Kucher zur "Kleinen Zeitung". Dennoch sind für die Opposition einige Fragen offen. Die SPÖ und die Neos befürchten zum Beispiel falsche Signale an jene, die aufgrund der Testbefreiung vielleicht nicht mehr zur zweiten Impfung gehen.

Kritik aus Wien

In diese Richtung geht auch die Kritik von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ): "Ich bin nicht sehr begeistert davon. Ich halte nichts von halb leeren oder halb vollen Gläsern. Einen wirklichen Impfschutz gibt es erst dann, wenn man zweimal geimpft ist, und dann kann es auch die entsprechenden Regelungen geben", sagte er auf ATV.

Eine auch wissenschaftlich offene Frage ist, was nach Ablauf der vollständigen Immunisierung nach der zweiten Teilimpfung – derzeit wird von sechs Monaten ausgegangen – passiert. Derzeit fehlen noch ausreichend Erkenntnisse, wie lange die Schutzwirkung tatsächlich anhält. Die Dauer werde angepasst, sobald wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, heißt es vom Gesundheitsministerium. Nach einer Coronavirus-Infektion gilt man für einen Zeitraum von sechs Monaten als genesen.

Mehr Tests in Betrieben

In Vorarlberg wird der steile Anstieg der Infizierten nicht mit den Öffnungsschritten in Gastronomie und Kultur in Verbindung gebracht, sondern mit "privaten Ansteckungen". Die Landesregierung betonte zudem, dass auch an Arbeitsplätzen viele Ansteckungen passieren würden.

Thema wird in der Sondersitzung daher nicht nur die Gleichstellung von Geimpften und Genesenen sein, sondern auch eine Testoffensive an den Arbeitsplätzen: Bei der Gefahr einer Ansteckung, etwa weil mehrere Leute zusammen in einem Raum arbeiten, wird vermehrt getestet werden müssen. Bisher gab es noch die Möglichkeit, sich alternativ durch das Tragen einer FFP2-Maske zu schützen. Diese Option soll wegfallen.

Zustimmung im Bundesrat gesichert

Wie lange die jeweiligen Tests gültig sind, wird in der Verordnung präzisiert werden. Als Orte, wo die Testpflicht vorgeschrieben werden kann, werden zum Beispiel Büros und auch Altersheime angeführt. Die Ausnahmen werden ausgeweitet und sollen künftig nicht nur aus physischen, sondern auch aus schwerwiegenden psychischen Gründen möglich sein, etwa bei Angstzuständen. Zudem soll eine Altersgrenze von 16 gelten.

Die am Montag zu beschließenden Weichenstellungen waren größtenteils bereits in jenem Gesetz enthalten, das der Nationalrat Ende März beschlossen hatte – im Bundesrat wurden die Änderungen damals allerdings blockiert, die Opposition war sich unter anderem bei Zutrittstests im Handel nicht mit der Regierung einig. Nun kann die Regierung dank der SPÖ einige Teile des Pakets jetzt schon durchbringen. Die Zustimmung im Bundesrat ist damit so gut wie fix. (lhag, 3.5.2021)