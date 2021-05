Begonnen hat es mit privaten Pornofilmen auf der Plattform OnlyFans, nun dreht Robert Royal auch Pornos für große Filmstudios wie Lucas Entertainment oder Tim Tales. Auf Twitter konnte er mit seinem Porn-Content mehr als 100.000 Follower generieren. Der 30-jährige Steirer lebt mittlerweile in Berlin und verdient seit mehr als einem Jahr mit Pornofilmen sein Geld. Der Shootingstar der Gay-Porn-Branche spricht mit Kevin Recher und Antonia Rauth vom STANDARD über seinen Einstieg in die Pornobranche, seine Zeit bei der Reality-TV-Show "Prince Charming" und darüber, wie wichtig es ist, was man in der Hose hat. (red, 4.5.2021)