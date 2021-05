Ein österreichisches Basketball-Talent: Erol Ersek. Foto: Imago/Sippel

München/Wien – Erol Ersek hat am Sonntag ein viel beachtetes Debüt im Dress der Profis von FC Bayern Basketball gegeben. Der 22-jährige Wiener steuerte zum 102:90 bei BG Göttingen in der deutschen Bundesliga (BBL) nicht nur 17 Zähler bei, sondern blieb dabei auch ohne Fehlwurf. Je drei Zwei- und Dreipunkter sowie zwei Treffer von der Linie standen für den Guard zu Buche. Zudem verzeichnete Ersek je zwei Assists und Steals sowie je einen Rebound und Block in 23:58 Minuten auf dem Parkett.

Der Wiener, der im vergangenen November seinen ersten Einsatz im österreichischen Nationalteam hatte, ist seit 2016 beim FC Bayern und gehört der zweiten Mannschaft an, die in der dritten Liga (ProB) antritt. Erst vier Tage vor seinem Debüt bei den Profis hatte Ersek gegen VfL Bochum 41 Punkte erzielt und dabei neun Dreipunkter bei elf Versuchen verwertet.

Am Sonntag kamen der 22-Jährige und andere ProB-Spieler in der BBL zum Zug, weil für FC Bayern Basketball am Dienstag das bisher "größte Spiel der Vereinsgeschichte" auf internationaler Ebene auf dem Programm steht. In der EuroLeague geht es bei Olimpia Mailand um den Einzug ins Final Four. Mehrere Stars wurden daher in Göttingen geschont.

"Ich war schon nervös, aber der Coach (Andrea Trinchieri, Anm.) hat mir sehr viel Vertrauen und Selbstbewusstsein gegeben, dadurch ist es dann einfach gelaufen", kommentierte Ersek sein Debüt im Dress der Bayern-Profis. "Sobald ich den ersten (Wurf, Anm.) gemacht habe, habe ich auch weiter getroffen." (APA, 3.5.2021)