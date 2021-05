Bald beginnt das Kinojahr. Foto: www.corn.at Heribert CORN

Filme, die eigentlich fürs Großformat der Kinoleinwand gedacht sind, daheim auf dem Fernseher oder auf dem kleinen Laptopbildschirm ansehen – bald gibt es dazu wieder eine Alternative. Am 19. Mai sollen österreichweit auch die Kinos wieder aufsperren, natürlich unter strengen Auflagen. Und somit neigt sich die exklusive Patschenkinozeit ihrem vorläufigen Ende zu – was nicht nur diesen User freuen wird:

Welchem Filmstart man hingegen entgegenfiebert, ist gar nicht so leicht zu sagen – auch an Filmproduktionen ist die Pandemie schließlich nicht spurlos vorübergegangen. Die Oscar-Nominierungen und -Gewinner bieten Anhaltspunkte:

Daher zunächst der Blick in die Vergangenheit: Welchen Film sahen Sie vor dem großen Zusperren als Letztes? War das noch vor Corona, in einer Zeit ohne Masken und im vollbesetzten Kinosaal? Oder bereits mittendrin, in den Monaten der vorübergehenden Öffnung – so wie bei diesem User?

Und gibt es eventuell doch einen Film, auf dessen Kinostart Sie sich schon freuen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 4.5.2021)