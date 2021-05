Wien – Die Mediengruppe Österreich steigt verstärkt in das E-Commerce-Geschäft ein: Mit 1. Mai hat die Tochterfirma "Commerce24" die 51-Prozent-Mehrheit beim neuen österreichischen Restaurant-Lieferservice "HabGusta" übernommen, wie am Montag in einer Aussendung bekanntgegeben wurde.

"HabGusta" ist demnach ein vor einem Jahr gegründetes Start-Up von Ulas und Derya Celikkol samt Team, das für rund 200 Restaurants in Wien ein Liefer-Service betreibt. Die Menüs der Restaurants werden auf der "HabGusta"-Online-Plattform präsentiert und anschließend von diesen selbst oder von "HabGusta"-Kurieren geliefert.

Für das erste Geschäftsjahr ist ein Marketing-Einsatz von acht Millionen Euro geplant, der neben allen Medien der Mediengruppe Österreich auch TV-Spots im ORF und im Privat-TV, Radio-Spots auf Ö3 sowie Plakat-Aktivitäten umfassen soll. Ziel des neuen "HabGusta" sind sind laut der Mediengruppe Österreich "zumindest 50.000 registrierte Kunden nach einem Jahr und ein Brutto-Umsatz von 20 Millionen Euro im ersten Geschäftsjahr". (red, 3.5.2021)