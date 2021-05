Nach dem mutmaßlich neunten Mord an einer Frau in Österreich allein 2021 beraten am Nachmittag Ministerien und Polizei über ein Maßnahmenpaket zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt

Am Donnerstagabend soll ein Mann in Wien-Brigittenau seine Ex-Partnerin erschossen haben. Foto: APA

Es müsse erst etwas "sehr Schlimmes" geschehen, bis etwas für den Schutz von Gewaltopfern getan werde, kritisierte am Montag Maria Rösslhumer. Das "Schlimme", auf das sich die Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser bezog, ist der mutmaßlich neunte Mord an einer Frau in Österreich in diesem Jahr.

Am Donnerstagabend soll in Wien-Brigittenau eine 35-jährige Frau in ihrer Wohnung von ihrem Ex-Partner erschossen worden sein. Der 42-jährige Tatverdächtige, bei dem es sich um den sogenannten "Bierwirt" handelt, wurde im Hof des Gemeindebaus von der Polizei in schwerem Rauschzustand vorgefunden. Er wurde am Freitag zur polizeilichen Einvernahme als Beschuldigter vorgeführt, wo er von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch machte.

Der Bierwirt befindet sich laut seinem Anwalt derzeit auf der Krankenstation der Justizanstalt Josefstadt. Am Montagvormittag fand eine Anhörung wegen der Untersuchungshaft des Bierwirts statt. Mehr Details kann sein Anwalt derzeit nicht nennen. Offen bleibt etwa weiterhin die Frage, ob der Lokalbesitzer die Waffe rechtmäßig oder unrechtmäßig besessen hat. Die Staatsanwaltschaft war für den STANDARD zunächst nicht erreichbar.

Nach der Tat beraumte die Regierung einen Sicherheitsgipfel für Montag an. Ab 16.30 Uhr beraten Familienministerin Susanne Raab, Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) und Justizministerin Alma Zadić (Grüne) mit den neun Landespolizeidirektoren und Landeskriminalamtsleitern über ein Maßnahmenpaket zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt. Dabei soll es auch um die weitere Intensivierung der sogenannten "Fallkonferenzen" in den Ländern gehen. Außerdem planen das Frauenministerium und das Bundeskriminalamt, eine qualitative Untersuchung aller Tötungsdelikte an Frauen in den vergangenen zehn Jahren in Auftrag zu geben.

"Ahnungslose" Politik

Schon im Vorfeld des Treffens gab es Kritik am Sicherheitsgipfel: Die Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings, Klaudia Frieben, erklärte, es brauche einen "echten Gewaltschutzgipfel" unter der Einbeziehung von Expertinnen. Schließlich sei die Politik "ahnungslos". Auch bei dem von den Frauenschutzorganisationen geforderten Treffen sollen die sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen Thema sein. Diese waren auch Teil des Gewaltschutzpakets, das nach einem starken Anstieg der Frauenmorde für Anfang 2020 vom Bund geschnürt wurde. Allerdings habe es seither nur "sehr wenige" gegeben – in diesem Jahr etwa keine einzige.

Neben einer intensiveren Kooperation pochten die Organisationen am Montag vor allem auf zusätzliche Ressourcen. Mit 228 Millionen Euro jährlich bezifferte Frieben den finanziellen Bedarf für den Opferschutz. Es brauche 3.000 zusätzliche Arbeitsstellen. Außerdem müsse es einen Personenschutz für Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind, geben, betonte Rösslhumer. Polizei und Justiz sollen verpflichtende Schulungen zu dem Thema erhalten, denn noch immer komme es bei Prozessen oft zu "Victim-Blaming und Opfer-Täter-Umkehr", sagte Rösslhumer.

SPÖ fordert zum Handeln auf

"Wir müssen alles tun, um Gewalt zu verhindern", erklärte am Montag auch die SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek bei der Kundgebung vor dem Parlament am Josefsplatz. In einer Petition ruft die SPÖ die Regierung zum Handeln auf. Zu den Forderungen zählen etwa Hochrisikofallkonferenzen in ganz Österreich, mehr Mittel für den Gewaltschutz, der Ausbau der Frauen- und Mädchenberatungsstellen in allen Bundesländern. In der Sondersitzung des Nationalrates am Montag bringt die SPÖ zudem einen Antrag auf ein Gewaltschutzpaket ein. Mit diesem sollen sofort fünf Millionen Euro für Gewaltschutz und Prävention zur Verfügung gestellt werden. Im Antrag enthalten ist auch die sofortige Einrichtung eines ständigen Krisenstabes von Frauen-, Innen- und Justizministerium.

In Österreich ist laut einer Erhebung der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte zu geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen jede fünfte Frau körperlicher und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Jede dritte Frau wird ab ihrem 15. Lebensjahr sexuell belästigt. Im vergangenen Jahr 2020 wurden 31 Frauen zu Mordopfern. (ook, jan, 3.5.2021)