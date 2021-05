Jochen Fallmann sitzt in Altach auf der Trainerbank ganz vorne. Foto: APA/Hochmuth

Wien – Jochen Fallmann wird bei der Austria im kommenden Bundesliga-Spiel in Altach als Chefcoach einspringen. Der seit vergangenem Sommer als Assistent von Peter Stöger bei den Wienern arbeitende 42-Jährige wird am Samstag anstelle des an Corona erkrankten Stöger das Kommando übernehmen. Mit Gerhard Fellner fällt der zweite Co-Trainer ebenfalls erkrankt aus.

Fallmann war in der Bundesliga zuletzt im September 2017 als Trainer tätig, ehe er als Betreuer des SKN St. Pölten zurücktrat. Danach coachte der Niederösterreicher den SKU Amstetten in der 2. Liga.

Das Training bei der Austria wird derzeit von Fallmann und Torhüter-Trainer Alexander Bade geleitet. Mit Stöger stehe das Duo laufend in Kontakt, hieß es am Montag vonseiten des Clubs. Die Austria plagt sich schon seit Wochen mit Corona-Erkrankungen im Kader. Bei den Profis waren bis vergangene Woche nur Spieler betroffen gewesen. (APA, 3.5.2021)