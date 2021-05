Gewalt

Femizide: Organisationen fordern 228 Millionen für Opferschutz

Nach dem mutmaßlich neunten Mord an einer Frau in Österreich allein 2021 beraten am Nachmittag Ministerien und Polizei über ein Maßnahmenpaket zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt