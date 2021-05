Nach Wien und Salzburg bietet das US-Unternehmen nun auch in Graz seine Dienste an: Taxifahren ohne Taxameter und zum fixen Vorabpreis

Der US-Fahrdienstleister Uber bietet nach Salzburg und Wien nun auch in Graz seinen Fahrtendienst an. Foto: Josh Edelson / AFP

Graz – Der US-Fahrdienstleister Uber bietet nach Salzburg und Wien nun auch in Graz mit der App "Uber X" vorbestellte Fahrten zu einem im Voraus fixierten Pauschalpreis an. Ein Taxameter läuft nicht mit, der vereinbarte Tarif darf im Nachhinein nicht überschritten werden. Zusätzlich sei in Graz auch eine klassische Taxifahrt mit "Uber Taxi" über die App buchbar, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Wie in Salzburg und Wien

Martin Essl, Uber-Österreich-Chef, ergänzte: "In den letzten Wochen haben wir viele Gespräche mit lokalen Taxiunternehmerinnen und -unternehmern geführt und nun genügend Fahrzeuge auf unserer Plattform, um ein zuverlässiges und effizientes Service bieten zu können." "Uber X" funktioniert in Graz gleich wie in Wien und Salzburg: Man gibt Start- und Zielort ein, bekommt den Preis vorab angezeigt, ebenso wie Informationen zu Fahrzeug und Fahrer oder Fahrerin und kann dann entscheiden, ob man das Angebot annehmen möchte. Die Bezahlung ist mit Karte oder in bar möglich.

"Mit dem Start in Graz möchten wir Grazerinnen und Grazern, aber auch Touristen die Möglichkeit bieten, sich in der Stadt, aber auch im Umland, wo Busse und Straßenbahnen nicht oder zu bestimmten Zeiten nur selten verfügbar sind, fortzubewegen. Bereits in einer Testphase vor der Corona-Pandemie haben wir gesehen, dass unser Angebot gefragt ist." Uber arbeite ausschließlich mit lizenzierten Taxiunternehmern zusammen und setze erste Initiativen, um umweltfreundliche Fahrzeuge für die Plattform zu gewinnen. (APA, 3.5.2021)