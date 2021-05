Der Lockdown in Ostösterreich endet – gleichzeitig erreicht die indische Virusvariante Europa und Impfverweigerer erschweren den Kampf gegen die Pandemie

Österreich kehrt aus der "Osterruhe" zurück – in Wien und Niederösterreich sperrt damit auch der Handel wieder auf. Die Hoffnungen liegen auf den Fortschritten des staatlichen Corona-Impfprogramms. Was die Lockdown-Lockerungen bringen und wieso Experten die Verbreitung der sogenannten indischen Mutation alarmiert, erklären Gabriele Scherndl und Klaus Taschwer vom STANDARD. Und wie fatal Impfverweigerer und Impflücken in der Bevölkerung für den Kampf gegen die Pandemie sind, erklärt Eja Kapeller vom STANDARD. (red, 3.5.2021)