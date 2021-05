[Wirtschaft] Zäher Neustart des Handels: "Ich kann nicht noch billiger werden".

Ältere finden schwerer Jobs, Arbeitsmarkt bleibt angeschlagen.

[Corona] Qualitative Zweifel bei hunderttausenden PCR-Tests in Tirol.

[Femizide] Wie Türkis-Grün Gewaltopfer schützen will.

[International] Warum das Impftempo in den USA jetzt nachlässt.

Türken machen sich im Nordirak breit.

[Panorama] Kritik an Polizeiverhalten bei Demo vor Votivkirche am 1. Mai.

[Lifestyle] Welche Reiseziele Touristen mit Impfungen locken könnten.

[Kultur] Tukur, Proll und Co.: Die rechten Nebel um #AllesDichtmachen lichten sich.

[Web] Googles neuer Nest Hub im Test: Ein Gerät zum Einschlafen.

[Sport] Mark Selby zum vierten Mal Snooker-Weltmeister.

[Wetter] Bis Mittag überwiegt der Sonnenschein, dann ziehen von Nordwesten her allmählich hohe und mittelhohe Wolkenfelder auf. Der Wind kommt schwach bis mäßig, entlang der Alpennordseite, im Südosten und äußersten Osten tagsüber lebhaft, mitunter kräftig aus Südost bis West. Am Morgen umspannen die Temperaturen minus 3 bis plus 7 Grad, am Nachmittag 15 bis 22 Grad.

[Zum Tag] May the 4th be with you!