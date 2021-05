Die Andalusier verloren nach zuvor fünf Siegen in Folge zuhause gegen Athletic Bilbao

Der FC Sevilla und Luuk De Jong haben das Nachsehen.

Foto: APA/AFP/QUICLER

Sevilla – Der FC Sevilla hat zum Abschluss der 34. Runde der spanischen Fußball-Meisterschaft im Kampf um den Titel einen herben Rückschlag erlitten. Die Andalusier verloren nach zuvor fünf Siegen in Folge zuhause gegen Athletic Bilbao trotz mehr Spielanteilen nach einem Gegentor in der 90. Minute 0:1 und büßten gegenüber dem Spitzentrio Atletico Madrid, Real Madrid und FC Barcelona an Boden ein.

Sevillas Rückstand auf Tabellenführer Atletico beträgt vier Runden vor Schluss sechs Punkte, Real und Barcelona liegen nun je vier Zähler vor der Mannschaft von Julen Lopetegui. (APA; 3.5.2021)