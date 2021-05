In dieser Galerie: 4 Bilder Die Waggons hängen von der Brücke. Foto: REUTERS/LUIS CORTES Die Passagiere werden mit Leitern geborgen. Foto: AP/Jose Ruiz Großeinsatz für die Rettungskräfte. Foto: REUTERS/CARLOS JASSO Ein Luftbild der Unglücksstelle. Foto: AFP/PEDRO PARDO

Mexiko-Stadt – In Mexiko-Stadt sind beim Einsturz einer U-Bahnbrücke zahlreiche Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden. Zwei der neun Waggons eines U-Bahn-Zuges der Linie 12 stürzten am späten Montagabend (Ortszeit) einige Meter in die Tiefe und stießen zusammen.

Unter dem eingestürzten Abschnitt der Überführung ist zumindest ein Autos eingeklemmt. Rettungskräfte holten Passagiere mit einer Leiter aus den herabhängenden Waggons. Nach ersten Behördenangaben kamen mindestens 20 Personen ums Leben, weitere 49 wurden verletzt.

Ein Video des Unglücks.

Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum schrieb auf Twitter, sie sei am Ort des Vorfalls am Bahnhof Olivos am südöstlichen Rand der Metropole. Ein Teil der Brücke habe nachgegeben. Am Unglücksort versammelten sich auch viele Passanten.

Die Rettungsarbeiten wurden durch zahlreiche Schaulustige behindert, die den Einsatzkräften den Weg verstellten. Die Behörden riefen auf, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Seit Jahren klagen Passagiere über den schlechten Zustand der erst 2012 eröffneten U-Bahnlinie 12.

TÜV Rheinland begleitete Reparaturen

Der als Hochbahn geführte südöstliche Streckenabschnitt zwischen den Stationen Tláhuac und Atlalilco musste bereits ab März 2014 für 18 Monate dauernde Sanierungsarbeiten gesperrt werden. Die Reparaturarbeiten überwachte der deutsche Prüfdienstleister TÜV Rheinland, der laut Forbes Mexiko bestätigte, dass der Betrieb der Strecke sicher sei.

Die Schienen zeigten außerordentliche Abnutzungserscheinungen was wiederum zu Schäden an den Zügen führte: sechs von dreißig Garnituren waren zu dem Zeitpunkt außer Betrieb. Untersuchungen ergaben, dass die Schienen und das rollende Material nicht kompatibel waren.

Anrainer hatten Berichten zufolge bereits vor Jahren Schäden an Pfeilern entlang der Strecke der U-Bahnlinie 12 angeprangert. Es hatte demnach auch Vorwürfe der Korruption beim Bau der Strecke gegeben. (red, APA, 4.5.2021)